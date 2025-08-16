Congo-Kinshasa: Couvre-feu à Kindu en raison de heurts entre forces de sécurité et miliciens wazalendo

En RDC, la ville de Kindu, capitale provinciale du Maniema, dans l'est du pays a connu une première nuit sous couvre-feu. Décision prise à la suite de combats le jeudi 14 août entre les services de sécurité congolais et des miliciens wazalendo. Ces combats, qui ont créé une vive tension dans la ville ont fait au moins neuf morts dont cinq miliciens wazalendo. Ces derniers sont pourtant alliés à l'armée congolaise depuis plus de trois ans dans des combats contre les rebelles de l'AFC/M23.

Des tirs à l'arme légère et lourde. Pendant plus de trois heures dans le quartier de Tokolote, les affrontements ont semé la panique dans toute la ville. Ils ont opposé les FARDC aux miliciens du général autoproclamé Amani Huseni alias « Saddam ».

Musa Kabwankumbi, gouverneur de la province du Maniema accuse ces miliciens wazalendo d'avoir voulu déstabiliser la ville. « Il y a eu accrochage entre les Wazalendo et les forces de sécurité, dit-il, parce qu'il y a un fils de commandant wazalendo qui s'est fait tabasser par des patrouilleurs. Ils ont attaqué les forces de sécurité par surprise. Heureusement que la population est maintenant calme. »

Activités paralysées

Plusieurs maisons endommagées, les activités de Kindu paralysées. Maître Stéphane Kamundala de la société civile, plaide pour que des sanctions soient prises contre les responsables : « En mettant notamment et en toute urgence tous ces Wazalendo dans un site de cantonnement pour leur encadrement approprié. À défaut, contraindre chacun d'eux de rejoindre les villages d'où ils étaient venus. Aux autorités judiciaires militaires, d'engager des poursuites contre le général autoproclamé "Saddam" et ces éléments sont une manière aussi indiquée de dissuader les autres Wazalendo du Maniema qui, pour les uns, se croient au-dessus de la loi. »

Plusieurs abus

Engagés aux côtés de l'armée congolaise dans les combats contre l'AFC/M23, les Wazalendo sont accusés de plusieurs abus. Les autorités locales de RDC ont décrété un couvre-feu pour plusieurs jours, entre 20h30 et 5h du matin à Kindu.