ALGER — Une importante délégation officielle s'est rendue vendredi soir, au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha Bacha, pour s'enquérir des conditions de prise en charge et de l'Etat de santé des victimes du tragique accident du bus de transport de voyageurs tombé dans l'Oued El Harrach (Alger) après avoir dérapé d'un pont, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire .

Dans le cadre de la poursuite de la prise en charge de l'accident du bus de transport de voyageurs tombé, vendredi soir, dans l'Oued El Harrach (Alger) après avoir dérapé d'un pont et dont le bilan préliminaire des victimes s'est élevé à 18 morts et 23 blessés, " le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement, du Wali d'Alger, du Directeur général de la Sûreté nationale, du Commandant de la Gendarmerie nationale et du Directeur général de la Protection civile, s'est rendu au CHU Mustapha Bacha pour s'enquérir de l'état des santé des victimes et des conditions de leur prise en charge", précise la même source.

"Sur place, de strictes instructions ont été données pour assurer une prise en charge optimale aux blessés et mobiliser tous les moyens médicaux et humains nécessaires, y compris les équipes médicales spécialisées afin de garantir une intervention rapide et efficace".