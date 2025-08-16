Afrique: Volley-Mondial féminin U21 (match de classement) - La Tunisie s'incline face à l'Egypte 1-3 et termine à la 22e place

16 Août 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par s-aa

Tunis — La sélection tunisienne féminine de volley-ball des moins de 21 ans (U21) a terminé sa participation au Championnat du monde, qui se déroule actuellement en Indonésie, à la 22e place, après sa défaite face à la sélection égyptienne sur le score de 1-3, lors du match de classement disputé, samedi (25-19, 18-25, 20-25 et 19-25).

La sélection tunisienne avait entamé le tour de classement pour les places 17 à 24 par une défaite contre la République dominicaine (0-3), avant de s'imposer face à l'Algérie (3-0).

À noter que les coéquipières de la capitaine Sahar Jenhani s'étaient inclinées dans tous leurs matchs du groupe D au premier tour, face au Chili, au Japon, au Brésil, à la Bulgarie et à la Thaïlande.

