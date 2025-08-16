Tunisie: Amine Bouhafa sélectionné dans la shortlist du World Soundtrack Award-Public Choice Award 2025

TUNIS — Le compositeur franco-tunisien de musique de films Amine Bouhafa a annoncé sur sa page sa sélection dans la shortlist du Public Choice Award de la 25ème édition du World Soundtrack Award (WSA), qui se tiendra dans le cadre du 52ème Festival international du film de Flandre-Gand (Film Fest Gent), et ce, du 08 au 19 octobre 2025 à Gand, en Belgique.

Amine Bouhafa été retenu pour la bande originale du film "Ni chaînes, ni maîtres" (No Chains, No Masters, 2024), oeuvre dont il a déclaré être "particulièrement fier, tout comme du film", premier long métrage du cinéaste franco-béninois Simon Moutairou, qui traite de l'esclavage et du marronnage à l'île Maurice au XVIIIème siècle.

Le World Soundtrack Award -Public Choice Award est un prix décerné chaque année lors des World Soundtrack Awards qui récompensent les meilleures musiques de films et de séries. Le Public Choice Award, en particulier, est attribué par le vote du public à la meilleure bande originale parmi une sélection internationale. Pour l'édition 2025, le vote est ouvert jusqu'au 21 août prochain. Les finalistes seront annoncées à la mi-septembre, et les lauréats seront révélés le 15 octobre 2025 lors de la cérémonie des World Soundtrack Awards.

Auteur de nombreuses musiques de films à succès à l'échelle internationale, Amine Bouhafa est considéré comme un véritable génie musical. Il a marqué de nombreuses productions, de la fiction aux documentaires, en passant par l'animation. Il a notamment collaboré avec le réalisateur égyptien Adel Adib sur trois séries arabes (Bab El Khalkh, Place on the Palace et Jebel El Halel), offrant à chaque fois des musiques bouleversantes et mémorables.

Il a également signé le générique de la série à succès "El Hachachine", réunissant l'acteur Karim Abdel Aziz et le réalisateur Peter Mimi, sur un scénario d'Abdel Rahim Kamal. En France, il a participé à plusieurs projets, dont la série "Le Monde de demain" (2022), "Tapie" (2023), la série documentaire "Histoires d'une Nation" (2018) ainsi que "Les Aventures de Paddington " (2019).

En 2018, il assure, au piano et la direction artistique, le spectacle d'ouverture du 18ème Sommet de la Francophonie à l'île de Djerba, avec l'Orchestre symphonique tunisien, sous la direction de Mohamed Bouslama, accompagné d'artistes tunisiens, arabes et européens de renom.

Son parcours est jalonné de récompenses prestigieuses dont en 2015, le César de la meilleure musique de film pour "Timbuktu" du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. En 2017, il obtient le prix de la meilleure Création Sonore au Festival de Cannes pour la musique du film "La Belle et la Meute" de Kaouther Ben Hania.

En 2020, il décroche le prix de la meilleure musique au Festival du Film d'Odessa pour "Tu Mourras à vingt ans" du cinéaste soudanais Amjed Abou Alala. En 2023, il décroche le Critics Awards de la meilleure musique de film pour "Sous les figues" d'Erige Sehiri. En 2025, il a été récompensé par le prix de la Meilleure musique pour "Aicha" de Mehdi Barsaoui, lors de la 9ème édition des Critics Awards for Arab Films, organisée dans le cadre de la 78ème édition du Festival de Cannes.

