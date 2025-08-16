Congo-Kinshasa: Processus de paix dans l'Est du pays - L'UA revoit sa copie avec ses partenaires régionaux

Un facilitateur supplémentaire a été nommé pour discuter de la situation dans l'Est de la RDC au nom de la Communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est (SADC). Il s'agit de l'ex-président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.

La décision a été prise lors d'un sommet extraordinaire conjoint tenu en ligne, mercredi 13 août, avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Mais alors que le dialogue entre l'AFC/M23 et le gouvernement congolais est au point mort, l'Union africaine (UA) veut recadrer le processus diplomatique.

Comment coordonner une médiation qui associe SADC et EAC (Communauté des États d'Afrique de l'Est), sans donner l'image du désordre ? Le défi était au coeur de ce sommet.

Fixer le cadre

Il fallait d'abord fixer le cadre. Ne pas donner l'impression de naviguer à vue. Plusieurs documents-cadres ont donc été adoptés. Désormais, le panel de cinq facilitateurs nommés par le sommet conjoint EAC-SADC dispose de ces termes de référence.

Ce panel va conduire un processus dit « inclusif » de médiation pour l'Est de la RDC. Il sera dirigé par le médiateur togolais désigné par l'Union africaine. Autre décision, celle d'un secrétariat technique unique qui siègera à Addis-Abeba.

Logistique conséquente

Mais pour tout cela, il faut des moyens et une logistique conséquente. Les chefs d'État ont adopté un cadre de mobilisation des ressources. D'abord, les fonds qui étaient prévus pour soutenir la mission militaire de la SADC, aujourd'hui retirée. Puis, l'argent de la Facilité de réserve de crise du Fonds pour la paix de l'UA. Ils comptent aussi solliciter les partenaires traditionnels, comme l'Union européenne et même des fonds privés.

Mais en interne, certains dirigeants mettent en garde : attention à ne pas sombrer dans la bureaucratie. Depuis le début de l'année, la fusion des initiatives de paix a été annoncée, mais sur le terrain, rien n'a vraiment avancé.