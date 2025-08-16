Tunisie: Côtes tunisiennes en alerte - Fortes pluies et instabilité orageuse attendues

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a lancé ce samedi matin 16 août 2025 une alerte météo urgente sur sa page officielle Facebook, signalant l'arrivée imminente d'un système orageux actif en provenance du détroit de Sicile. Les régions du nord-est tunisien, en particulier le gouvernorat de Nabeul, sont les premières concernées par cette dégradation.

Selon les prévisions, une instabilité atmosphérique marquée touchera au fil de la journée plusieurs gouvernorats côtiers et intérieurs, avec un risque élevé d'orages violents, fortes pluies, grêle locale, vents descendus soudains et crues potentielles.

Les zones particulièrement concernées incluent :

En alerte maximale : Nabeul (notamment Haouaria, Kélibia, Hammam Ghezèz, Menzel Temime), Sousse, Monastir, Zaghouan, Kairouan et Mahdia.

Risque modéré : Sfax, Grand Tunis (en particulier Ben Arous).

Risque localisé : Bizerte, Sidi Bouzid et potentiellement d'autres gouvernorats selon l'évolution des cellules orageuses.

Les précipitations attendues varient généralement entre 1 et 30 mm, mais pourraient atteindre 40 à 50 mm localement, voire davantage en cas de développement orageux intense, surtout sur Nabeul, Sousse et Monastir.

L'observatoire recommande la plus grande vigilance, notamment sur les côtes de Nabeul, où la baignade est fortement déconseillée en raison de l'approche de puissantes cellules orageuses.

L'épisode pluvio-orageux devrait débuter à partir de 11h sur le nord du gouvernorat de Nabeul, et s'étendre progressivement vers d'autres régions dans l'après-midi et en soirée.