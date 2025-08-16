Tunisie: Côtes tunisiennes en alerte - Fortes pluies et instabilité orageuse attendues

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Observatoire tunisien de la météo et du climat a lancé ce samedi matin 16 août 2025 une alerte météo urgente sur sa page officielle Facebook, signalant l'arrivée imminente d'un système orageux actif en provenance du détroit de Sicile. Les régions du nord-est tunisien, en particulier le gouvernorat de Nabeul, sont les premières concernées par cette dégradation.

Selon les prévisions, une instabilité atmosphérique marquée touchera au fil de la journée plusieurs gouvernorats côtiers et intérieurs, avec un risque élevé d'orages violents, fortes pluies, grêle locale, vents descendus soudains et crues potentielles.

Les zones particulièrement concernées incluent :

En alerte maximale : Nabeul (notamment Haouaria, Kélibia, Hammam Ghezèz, Menzel Temime), Sousse, Monastir, Zaghouan, Kairouan et Mahdia.

Risque modéré : Sfax, Grand Tunis (en particulier Ben Arous).

Risque localisé : Bizerte, Sidi Bouzid et potentiellement d'autres gouvernorats selon l'évolution des cellules orageuses.

Les précipitations attendues varient généralement entre 1 et 30 mm, mais pourraient atteindre 40 à 50 mm localement, voire davantage en cas de développement orageux intense, surtout sur Nabeul, Sousse et Monastir.

L'observatoire recommande la plus grande vigilance, notamment sur les côtes de Nabeul, où la baignade est fortement déconseillée en raison de l'approche de puissantes cellules orageuses.

L'épisode pluvio-orageux devrait débuter à partir de 11h sur le nord du gouvernorat de Nabeul, et s'étendre progressivement vers d'autres régions dans l'après-midi et en soirée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.