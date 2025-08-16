Tunisie: Le Tunisien Mehdi Haloui dans le classement Forbes des leaders les plus influents du tourisme au MENA

La Tunisie renforce sa présence sur la scène touristique régionale avec une reconnaissance de poids : Mohamed Mehdi Haloui, Directeur Général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), figure dans le classement Forbes Middle East 2025 des 100 leaders les plus influents du tourisme et du voyage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

Forbes le classe à la 43e position dans ce palmarès prestigieux, saluant son leadership au sein d'un secteur stratégique pour l'économie tunisienne. Il figure également parmi les 10 dirigeants gouvernementaux les plus influents du secteur, aux côtés de figures majeures du tourisme régional.

Une reconnaissance internationale pour la stratégie tunisienne

Cette distinction témoigne des efforts constants de M. Haloui pour repositionner la Tunisie comme une destination touristique durable, compétitive et diversifiée. Depuis sa nomination à la tête de l'ONTT en avril 2025, il a piloté des projets structurants et mis en oeuvre des politiques ambitieuses axées sur le développement des régions, l'investissement privé et la valorisation du patrimoine.

En 2023, 118 projets touristiques ont reçu des accords préliminaires, représentant un volume d'investissement de 134 millions de dollars. Un autre chantier d'envergure concerne la région de Jendouba, qui bénéficiera de plus de 133 millions de dollars d'investissements privés d'ici 2027, selon les projections officielles.

Formé en économie et en management public, Mohamed Mehdi Haloui a d'abord occupé le poste de Directeur des investissements et du soutien aux promoteurs à l'ONTT. En tant que Directeur Général, il a su renforcer la collaboration entre les acteurs publics et privés, tout en intégrant une vision inclusive du développement touristique.

Il mise sur une approche équilibrée entre modernisation du produit touristique, promotion à l'international et implication des communautés locales dans les chaînes de valeur.

Mehdi Haloui incarne ainsi une nouvelle génération de dirigeants publics qui oeuvrent à faire du tourisme un levier majeur de croissance économique et d'emploi pour la Tunisie. Sa vision et son leadership sont des atouts précieux pour poursuivre la montée en puissance du pays sur la scène touristique mondiale.

La présence de la Tunisie dans ce classement confirme la place croissante du pays parmi les acteurs touristiques majeurs de la région MENA. Elle envoie un signal fort aux investisseurs et partenaires internationaux : la Tunisie est une destination prête à relever les défis du tourisme moderne, durable et résilient.

Il est à rappeler que l'Office National du Tourisme Tunisien est l'agence gouvernementale chargée de la promotion touristique de la Tunisie. Il pilote les politiques et stratégies visant à renforcer l'image de la Tunisie à l'étranger et à développer le secteur touristique sur tout le territoire national.