Tunisie: Où se situe l'aéroport de Tunis-Carthage dans le classement mondial de 2025 ?

L'aéroport international de Tunis-Carthage figure à la toute dernière place du classement AirHelp Score 2025, publié cette semaine. Sur les 250 aéroports analysés à travers le monde, celui de la capitale tunisienne est classé 250e, avec un score global de 5,73/10, soulignant des lacunes persistantes en matière de ponctualité, de services et de confort pour les voyageurs.

Selon le rapport, les performances de Tunis-Carthage sont particulièrement affectées par un faible taux de ponctualité (note de 5,4), tandis que les avis des passagers concernant les services se situent à 6,4. La restauration et l'offre commerciale reçoivent une note légèrement supérieure de 6,1, mais restent en deçà des standards internationaux.

Le classement AirHelp repose sur trois critères principaux : la ponctualité des vols, les avis des passagers (concernant la propreté, l'efficacité des contrôles, la courtoisie du personnel...), ainsi que la qualité et la variété des services disponibles dans l'aéroport (restauration, boutiques, espaces détente). L'analyse couvre la période du 1eᣴ juin 2024 au 31 mai 2025.

Ce n'est pas la première fois que l'aéroport tunisien apparaît en queue de peloton. Déjà en 2024, Tunis-Carthage occupait la 239e place sur 239. Malgré quelques efforts visibles en matière de signalisation et de contrôle des flux passagers, les problèmes structurels restent nombreux : retards fréquents, infrastructures vieillissantes, manque d'investissement dans les services aux passagers et congestion des terminaux.

À titre de comparaison, les aéroports les mieux notés en 2025 selon AirHelp sont Le Cap (Afrique du Sud), Doha (Qatar) et Riyad (Arabie Saoudite), qui ont tous obtenu des scores supérieurs à 8,4/10.

Ce classement soulève une fois de plus la nécessité d'un plan d'investissement ambitieux pour moderniser l'aéroport de Tunis-Carthage. Plusieurs observateurs plaident pour une réforme en profondeur de la gestion aéroportuaire, une ouverture accrue à des opérateurs internationaux, ou encore la construction d'un nouvel aéroport international pour répondre aux exigences croissantes du trafic aérien tunisien et international.

Face à cette image peu flatteuse sur la scène internationale, les autorités tunisiennes sont appelées à réagir pour redonner à Tunis-Carthage un statut plus en phase avec les ambitions touristiques et économiques du pays.

Et pour mieux comprendre la position de Tunis-Carthage, voici le Top 5 du classement AirHelp 2025, basé sur la ponctualité, la qualité des services et l'expérience passagers :

1- Aéroport international du Cap (Afrique du Sud) - 8,9/10

2- Aéroport international Hamad de Doha (Qatar) - 8,7/10

3- Aéroport international King Khalid de Riyad (Arabie Saoudite) - 8,5/10

4- Aéroport de Munich (Allemagne) - 8,3/10

5- Aéroport de Singapour Changi (Singapour) - 8,2/10

Ces aéroports offrent une expérience nettement supérieure, notamment grâce à leur gestion efficace et leurs services de qualité.

Il est aussi à noter que ce classement est devenu une référence majeure pour les voyageurs et les professionnels du secteur, soulignant l'importance cruciale de la gestion et des services aéroportuaires pour l'attractivité et la compétitivité des hubs internationaux.