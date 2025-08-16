Tunisie: 'Visa' de Karim Gharbi au Festival international de Nabeul - Un spectacle à guichets fermés qui séduit

Ce vendredi soir 15 août 2025, le Festival international de Nabeul a vibré au rythme des rires et des émotions grâce à la prestation remarquable de Karim Gharbi. L'avant-dernier spectacle de cette édition 2025 a été marqué par la représentation de son one-man-show "Visa", qui a affiché complet, témoignant une nouvelle fois du succès croissant de cet artiste tunisien au talent multiple.

Dès les premières minutes, Karim Gharbi a su captiver un public nombreux et enthousiaste, présent en nombre pour découvrir ou redécouvrir ce spectacle à la fois drôle, poignant et engagé. La salle comble n'a cessé de réagir : rires spontanés, applaudissements chaleureux, et une véritable complicité s'est installée entre l'artiste et ses spectateurs, preuve de la connexion unique qu'il sait créer sur scène.

"Visa" n'est pas un simple spectacle humoristique ; c'est une immersion dans les réalités de la jeunesse tunisienne, à travers l'histoire d'un jeune homme rêvant d'une vie meilleure en Europe. Avec finesse et humour, Karim Gharbi explore les thèmes de l'immigration, des difficultés administratives et des espoirs contrariés. Le personnage principal, incarné avec brio, navigue entre situations comiques et instants de réflexion, permettant au public de rire tout en s'interrogeant sur des problématiques sociales majeures.

La force du spectacle réside notamment dans la polyvalence de Karim Gharbi, qui incarne plusieurs personnages avec un jeu d'acteur nuancé et expressif. Sa maîtrise des accents, ses mimiques et son énergie communicative rendent chaque scène vivante et authentique. La langue tunisienne, utilisée dans toute sa richesse, renforce l'ancrage local du récit, tout en donnant à ce one-man-show une saveur universelle.

Sur le plan artistique, "Visa" s'impose comme une oeuvre réussie, alliant humour et émotion. Karim Gharbi parvient à transmettre des messages forts sur l'identité, les défis de la migration et les rêves de la jeunesse tunisienne, sans jamais tomber dans le pathos. Son style incisif, parfois caustique, sait faire mouche tout en respectant la sensibilité du public. Cette approche équilibrée explique en grande partie l'enthousiasme et la réceptivité du public de Nabeul.

La réussite de cette soirée souligne aussi l'importance du Festival international de Nabeul, qui continue d'offrir une plateforme de choix pour les talents locaux et régionaux. En programmant "Visa" dans cette édition, le festival a su combiner divertissement de qualité et engagement social, confirmant sa place parmi les rendez-vous culturels incontournables de la Tunisie.

"Visa" s'impose ainsi comme un spectacle à ne pas manquer, où rires et réflexion s'entremêlent pour offrir une expérience théâtrale riche et mémorable. Une réussite qui augure bien de la suite de la carrière de cet acteur et humoriste, qui continue d'enchanter et d'interpeller son public avec intelligence et humour.