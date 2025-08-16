Tunisie: 55 motos confisquées à Sousse pour non-respect des règles de circulation

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route et la conduite dangereuse, les unités de la police nationale de Sousse ont mené, vendredi soir 15 août 2025, une vaste opération de contrôle ciblant les motocyclettes sur la route touristique ainsi que dans les secteurs de Khzama et Souhoul.

Cette campagne, menée sous la supervision des autorités sécuritaires locales, visait à limiter les comportements à risque et à assurer le respect des règles de circulation. Elle a abouti à la saisie de 55 motos, légères et lourdes, circulant sans documents réglementaires en règle, selon une source sécuritaire.

Les autorités appellent les usagers de la route à respecter scrupuleusement la réglementation afin de garantir la sécurité de tous.

