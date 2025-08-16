Tunisie: Ligue 1 / Championnat National - 2e journée EST-USM (1-1) - Les Bleus maîtrisent l'Espérance

Le tenant a beau ouvrir la marque, il va ensuite se heurter à la détermination de Abdelli et ses équipiers.

Tous deux tenus en échec lors de la journée inaugurale, «Bleus» et «Sang et Or» s'affrontaient hier à Radès avec pour objectif de lancer leur saison et par la même combler leur retard sur les gagnants de la première ronde. Pour l'Espérance et l'US Monastirienne, croiser le fer à Radès à ce stade de la compétition, prenait forcément des allures de sommet de cette journée entre deux clubs engagés en Ligue des Champions.

Tout d'abord, deux faits majeurs sont à signaler. Coté EST, Youssef Blaili a été titularisé par Maher Kanzari en attaque, ce qui prouve que l'avant algérien est revenu à de meilleurs sentiments. Et en face, il manquait au Onze à Montassar Louhichi un certain Hazem Mastouri, atout offensif N°1 des Bleus, récemment transféré au Dynamo Makhachkala de Russie.

Place présentement au déroulé de ce grand format. Coup d'envoi et c'est l'EST qui s'installe dans le camp adverse alors que l'USM opte plutot par contres éclairs et des incursions sur les couloirs. 10' de jeu, la première alerte est à l'actif des Bleus, mais Moez Haj Ali ne cadre pas sa frappe à l'entrée de la surface.

Verticalité, attaques placées et mainmise sur le ballon, l'Espérance maîtrise quant à elle mais sans faire plier les Bleus, un Onze qui a d'ailleurs les clés pour surprendre, comme en atteste cette seconde percée de Hadj Ali, fauché net alors qu'il était lancé, seul face au but. L'arbitre Sadok Selmi n'y verra que du feu et on joue le quart d'heure de jeu. Avec l'EST, il faut toujours rester vigilant. 20', suite à un service de Mohamed Ben Ali, l'Ivoirien Abderamane Konaté sort de sa boîte et permet au champion en titre de prendre l'avantage.

Après ce but, l'EST ne recule pas pour autant et garde la main face une USM pas encore totalement entrée dans le match. Et il faudra attendre la 40' pour voir un contre usémiste presque aboutir. Lancé dans la profondeur, Cherif Bodian galope, se présente quasi seul face à Ben Said mais enchaîne par une frappe mal ajustée. Par la suite, les trois minutes de temps additionnel n'apporteront rien de concret. Avantage à l'Espérance jusque-là.

Le chef-d'oeuvre de Abdelli

De retour de pause, Blaili s'infiltre dans la surface de réparation , mais Raed Chikhaoui veille au grain. 51', Blaili encore lui, enchaîne passement de jambe et tir en pleine course mais Hlaoui détourne le cuir. On entame l'heure de jeu et le rythme tombe d'un cran. 63', pleine surface, Aziz Abid manque l'immanquable suite à un assist de Harzi. 66', second tournant du match avec l'égalisation des Bleus.

Suite à un renversement précis de Harzi, tout en finesse, Abdelli se joue de Meriah d'un coup de sombrero, et du plat du pied met le ballon hors de portée de Ben Saïd. Le match change de physionomie, gagne en intensité, mais les occasions vont manquer, quoique la recrue Keita soit par deux fois proche de tromper Hlaoui. On en reste là pour ce match où personne ne méritait de gagner, ni de perdre.

EST : Bechir Ben Said, Mohamed Ben Ali (Ibrahima Keita), Mohamed Amine Ben Hmida, Mohamed Amine Tougai, Yassine Meriah (capitaine), Onuche Ogbelu, Houssem Tka, Abderahmen Konaté (Taboubi), Chiheb Jebali (Bouassida), Achref Jabri, Youcef Blaili (Haithem Dhaou) .

USM : Abdesslem Hlaoui, Fabrice Zeguei, Youssef Herch, Raed Chikhaoui, Osmane Diané, Moez Haj Ali (Alpha Sidibé), Cherif Bodian (Aziz Abid), Rayen Azouz (Nour Zamen Zammouri), Yassine Dridi (Malcom Hmidi), Aymen Harzi (capitaine), Youssef Abdelli.