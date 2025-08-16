Tunisie: Sfax - Sept procès-verbaux et une importante saisie de climatiseurs

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

Une vaste campagne de contrôle des circuits de distribution des climatiseurs individuels, menée jeudi 14 août 2025 à Sfax, a permis la saisie effective de 300 climatiseurs non conformes et la saisie provisoire de 12 autres appareils, selon une déclaration de Mohamed Jabeur Hriz, directeur régional du commerce à Sfax.

L'opération a également donné lieu à l'établissement de sept procès-verbaux pour détention et commercialisation de produits ne respectant pas les normes réglementaires en matière de consommation énergétique.

Coordonnée par les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce, cette campagne a été menée en collaboration avec les services des douanes, de la sûreté nationale, ainsi que l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), et sous la supervision directe du gouverneur de la région.

Selon Hriz, cette action s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations issues de la réunion ministérielle du 28 juillet 2025 relative aux projets de transition énergétique. Elle fait suite à une réunion centrale de coordination qui a décidé d'intensifier les opérations de contrôle des climatiseurs individuels pour vérifier leur conformité aux standards énergétiques en vigueur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.