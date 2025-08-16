Tunisie: Sfax - Sept procès-verbaux et une importante saisie de climatiseurs

Une vaste campagne de contrôle des circuits de distribution des climatiseurs individuels, menée jeudi 14 août 2025 à Sfax, a permis la saisie effective de 300 climatiseurs non conformes et la saisie provisoire de 12 autres appareils, selon une déclaration de Mohamed Jabeur Hriz, directeur régional du commerce à Sfax.

L'opération a également donné lieu à l'établissement de sept procès-verbaux pour détention et commercialisation de produits ne respectant pas les normes réglementaires en matière de consommation énergétique.

Coordonnée par les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce, cette campagne a été menée en collaboration avec les services des douanes, de la sûreté nationale, ainsi que l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), et sous la supervision directe du gouverneur de la région.

Selon Hriz, cette action s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations issues de la réunion ministérielle du 28 juillet 2025 relative aux projets de transition énergétique. Elle fait suite à une réunion centrale de coordination qui a décidé d'intensifier les opérations de contrôle des climatiseurs individuels pour vérifier leur conformité aux standards énergétiques en vigueur.