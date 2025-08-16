Algérie: Deuil national après le drame de l'oued El Harrach

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d'un jour, avec mise en berne des drapeaux, en signe de solidarité avec les familles des victimes de l'accident tragique survenu jeudi à Alger.

L'accident, qualifié de « catastrophe nationale » par la présidence, s'est produit lorsqu'un bus de transport de passagers a chuté d'un pont dans l'oued El Harrach, dans la capitale. Le dernier bilan communiqué par la Protection civile fait état de 18 morts et 23 blessés, dont deux dans un état critique.

Le deuil national a été observé à partir de la soirée de vendredi. Dans un message de condoléances adressé aux familles endeuillées, le président Tebboune a exprimé sa profonde compassion, déclarant : « Il s'agit d'un drame qui nous a tous profondément touchés ».

Les services de secours sont intervenus rapidement sur les lieux de l'accident, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.