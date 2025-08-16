Algérie: Deuil national après le drame de l'oued El Harrach

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d'un jour, avec mise en berne des drapeaux, en signe de solidarité avec les familles des victimes de l'accident tragique survenu jeudi à Alger.

L'accident, qualifié de « catastrophe nationale » par la présidence, s'est produit lorsqu'un bus de transport de passagers a chuté d'un pont dans l'oued El Harrach, dans la capitale. Le dernier bilan communiqué par la Protection civile fait état de 18 morts et 23 blessés, dont deux dans un état critique.

Le deuil national a été observé à partir de la soirée de vendredi. Dans un message de condoléances adressé aux familles endeuillées, le président Tebboune a exprimé sa profonde compassion, déclarant : « Il s'agit d'un drame qui nous a tous profondément touchés ».

Les services de secours sont intervenus rapidement sur les lieux de l'accident, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.