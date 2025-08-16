Tunisie: TICAD 9 - Le pays prépare sa participation avec l'ambassadeur du Japon

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu ce vendredi au siège du ministère M. Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie.

La rencontre a porté sur la préparation de la participation tunisienne à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), prévue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama. Les deux parties ont passé en revue les principaux axes de cette participation.

L'entretien a également permis d'évoquer les principaux programmes de coopération tuniso-japonaise dans plusieurs secteurs clés, notamment la coopération financière, économique et technologique, ainsi que dans le domaine du dessalement de l'eau. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer et de développer davantage ces partenariats.

Le Secrétaire d'État a, par ailleurs, salué le soutien du Japon à l'occasion de la célébration de la fête nationale tunisienne, organisée le 13 août à l'Expo Osaka 2025, qui a connu une large affluence de visiteurs.

