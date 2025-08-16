Tunisie: Djerba - La grève des bacs confirmée après deux reports

La grève des bacs de l'île de Djerba, initialement prévue les 17, 18 et 19 août, est maintenue après deux reports successifs. Cette décision intervient malgré l'engagement du ministre des Affaires sociales à organiser une séance de conciliation le vendredi 15 août.

Cette réunion n'ayant pas eu lieu, et aucune partie n'ayant été conviée, l'Union régionale du travail (URT) de Médenine a annoncé la poursuite du mouvement dans un communiqué explicatif.

Selon ce même communiqué, lors d'une réunion tenue le 4 août au siège du gouvernorat de Médenine, le ministre s'était engagé à organiser cette rencontre au siège du ministère afin de débloquer la situation. Celle-ci concerne le transfert de tutelle des bacs du ministère de l'Équipement vers celui des Transports, ainsi que l'élaboration du cadre juridique et réglementaire du processus.

L'URT considère l'absence de convocation comme un manquement aux engagements pris par l'autorité de tutelle.

Le communiqué rappelle que, dans un souci de préserver le bien-être des citoyens et la stabilité sociale, les syndicats ont accepté de reporter la grève à deux reprises. Cela, malgré la dégradation des conditions de travail et la vétusté persistante de la flotte, toujours non assurée, ce qui compromet la sécurité des agents et des passagers.