Togo: Le Français Steeve Rouyar toujours en détention, son père exprime son impuissance

Au Togo, Steeve Rouyar est toujours en détention. Le Français de 44 ans, venu de Guadeloupe, est arrivé à Lomé, en novembre, pour ouvrir un cabinet d'expertise comptable. Il a été arrêté le 6 juin dernier, lors de manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Il est inculpé notamment de complot contre la sureté intérieure de l'Etat et troubles aggravés à l'ordre public.

L'instruction se poursuit. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée. Alors que son fils est en détention depuis plus de 70 jours, son père, Dominique Rouyar, exprime son impuissance face à la situation. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles. (.../...) Il était parti pour faire le rapprochement entre les Gentilés et le Togo. Là, je me trouve démuni devant un État, devant une justice togolaise que je ne connais pas.