Togo: Le Français Steeve Rouyar toujours en détention, son père exprime son impuissance

16 Août 2025
Radio France Internationale
Par Magali Lagrange

Au Togo, Steeve Rouyar est toujours en détention. Le Français de 44 ans, venu de Guadeloupe, est arrivé à Lomé, en novembre, pour ouvrir un cabinet d'expertise comptable. Il a été arrêté le 6 juin dernier, lors de manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Il est inculpé notamment de complot contre la sureté intérieure de l'Etat et troubles aggravés à l'ordre public.

L'instruction se poursuit. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée. Alors que son fils est en détention depuis plus de 70 jours, son père, Dominique Rouyar, exprime son impuissance face à la situation. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles. (.../...) Il était parti pour faire le rapprochement entre les Gentilés et le Togo. Là, je me trouve démuni devant un État, devant une justice togolaise que je ne connais pas.

