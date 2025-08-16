Rebondissement dans l'affaire de l'arrestation de dix agents municipaux de Ziguinchor accusés d'avoir «illégalement» démoli un bâtiment au quartier Boucotte-Sindian, dans la commune de Ziguinchor. L'Affaire prend une tournure inquiétante pour la mairie de Ziguinchor. Le maire de la ville, M. Djibril Sonko, est convoqué a été avant-hier jeudi matin, 14 août 2025, à la Police pour apporter des précisions sur cette affaire qui défraie la chronique ces dernières heures à Ziguinchor.

Après la démolition de son bâtiment, le sieur Mamour Thiam a saisi la justice, via une plainte, pour protester contre la destruction de l'édifice qu'il juge illégale. La Police, qui a enclenché la procédure de l'enquête judiciaire, a convoqué tous les agents qui ont participé à l'opération. L'agent voyer et neuf autres personnes auditionnés seront placés en garde a vue avant d'être déféré au parquet. Ces derniers ont bénéficié de retour de parquet mardi dernier.

Jeudi matin, c'est le maire de la commune, Djibril Sonko, qui a été convoqué par les enquêteurs. Une convocation à haut risque pour l'édile de Ziguinchor qui risque gros, selon certaines sources qui évoquent deux hypothèses. Si le maire reconnait avoir donné mandat aux agents pour procéder à la démolition de ce bâtiment, il pourrait être poursuivi à l'image de ces collaborateurs.

Mais s'il dégage toute responsabilité sur cette opération de démolition de ce bâtiment menée par ses agents, non seulement il ne serait pas poursuivi mais mettrait ces derniers dans une situation inconfortable. Une seconde hypothèse que semblerait brandir le maire, si l'on en croit certaines sources.

Du côté du plaignant, on parle d'un forcing. «Ce bâtiment dispose de tous les papiers nécessaires. La parcelle a été vendue au plaignant par une tierce personne», déclare un proche du plaignant qui parle de tractations, ces dernières heures, pour arranger cette situation. «Ils ont même proposé une parcelle sise au quartier Lyndiane, dans la commune de Ziguinchor, en sus de dizaines de millions en guise de dédommagement», poursuit ce proche.

Un juriste interpelé sur la question évoque un vice de procédure du côté des autorités municipales qui ont agi sans l'aval de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS), seule habilitée à procéder à des opérations de démolition.

En attendant l'audition, jeudi dernier, du maire de Ziguinchor, les dix agents qui ont bénéficié de retour de parquet et présentement au Commissariat central de Ziguinchor seront édifiés sur leur sort le même. Mais d'après des sources, il est à craindre que cette affaire puisse atterrir entre les mains d'un juge d'instruction ; ce qui serait un véritable coup dur pour les autorités municipales de Ziguinchor.