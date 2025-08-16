Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la Petite Côte ont provoqué l'effondrement d'un pont stratégique à Nianing( Commune de Malicounda), isolant partiellement le quartier de Gandiole. Les autorités locales et nationales( le maire de Malicounda et le directeur de la gestion et de la prévention des inondations) promettent des mesures d'urgence et des solutions durables.

Les pluies diluviennes et torrentielles tombées ces derniers jours sur la commune de Nianing ont totalisé près de 100 millimètres d'eau. Cette intensité exceptionnelle a eu raison du pont reliant le quartier de Gandiole à la départementale 705, axe majeur qui relie Mbour à Joal-Fadiouth. En quelques heures, la circulation a été totalement interrompue, obligeant les habitants à emprunter de longs détours pour rejoindre la route principale.

Face à l'ampleur des dégâts, plusieurs responsables se sont rendus sur les lieux : le sous-préfet de Sindia, le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène, et le directeur de la gestion et de la prévention des inondations, Madické Cissé. Leur présence visait à constater les dommages, échanger avec les populations affectées et annoncer les premières mesures.

Des solutions provisoires en attendant le génie militaire

Sur place, le maire Maguette Sène a rassuré les habitants de Gandiole : des dispositions d'urgence seront mises en oeuvre, en collaboration avec le génie militaire, pour rétablir rapidement un passage. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de ne pas se limiter à un simple aménagement temporaire. « Nous trouverons une solution pérenne », a-t-il promis, rappelant que cet ouvrage est vital pour la mobilité et les échanges économiques dans la zone.m

La promesse d'un ouvrage durable après l'hivernage

De son côté, Madické Cissé a souligné que la période de l'hivernage rend difficile toute construction définitive. Il a néanmoins assuré que des travaux plus solides seront lancés dès la fin de la saison des pluies. Il a également appelé les riverains du cours d'eau Warang à prendre des précautions, compte tenu du niveau élevé des eaux de ruissellement qui continuent de gonfler ce plan d'eau.

Warang également touché par les inondations

Les fortes pluies n'ont pas épargné la localité de Warang, où des inondations ont été signalées. Une canalisation sommaire a été creusée pour ouvrir un passage vers la mer, ce qui a permis de réduire le niveau de l'eau. Mais à Gandiole, les habitants restent confrontés à un isolement contraignant : sans le pont, il leur faut parcourir un long détour pour rejoindre le reste de la commune.

En attendant la réhabilitation de l'ouvrage, la population redoute de nouvelles précipitations qui pourraient aggraver la situation. Les autorités assurent suivre de près l'évolution du dossier, avec l'espoir que la réponse d'urgence permettra de soulager, au moins temporairement, les difficultés des riverains.