L'invitation au partage, à s'ouvrir aux autres et à ne surtout pas s'enfermer dans son propre confort, sont les leçons à retenir de la messe de la fête de l'Assomption célébrée hier, vendredi 15 août 2025.

C'est l'Abbé Jules Bienvenu Bassène qui a présidé la messe de la fête de l'Assomption hier, vendredi 15 août 2025, à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis. Il a invité les fidèles à toujours partager ce qu'ils ont avec les autres, pour la gloire de Dieu. Toutefois il en a profité aussi pour inviter l'État et toutes les bonnes volontés à oeuvrer pour la réhabilitation de leur vieille paroisse, très délabrée en ce moment. De leur côté, les fidèles, venus de partout dans Saint-Louis, ont exprimé toute la joie qui les a animés en cette fête.

«L'Assomption de la Vierge Marie est la fête où Marie a été élevée, pour rejoindre la maison du Père dans le ciel. Et le Christ, son Fils, lui a accordé cette grâce-là, parce qu'il aimait sa mère. Et aujourd'hui, célébrer la montée au ciel de la Vierge Marie, c'est fêter aussi notre propre élévation au ciel, parce que c'est la promesse que Dieu nous a faite, qu'un jour, il nous invitera à partager avec lui le banquet éternel dans son royaume», a dit l'Abbé Jules Bienvenu Bassène, Vicaire à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Saint-Louis, au terme de la messe qu'il y a célébré.

Selon lui, le message fort de cette célébration, c'est plutôt l'invitation à l'ouverture aux autres, à ne pas garder pour soi, mais à partager avec les autres tout ce que l'on a, tout ce que l'on est. Car, rappelle-t-il, Marie, malgré sa grossesse, n'est pas restée enfermée sur elle-même, à se lamenter ou à louer le Seigneur en restant chez elle. «Au contraire, elle est sortie et elle est partie avec empressement à la rencontre également de sa cousine Elisabeth, qui était aussi enceinte de six mois, qui avait aussi besoin de son aide.

C'est là toute la leçon qu'il nous faut tirer de cette fête. Invitation au partage, invitation à nous ouvrir aux autres, à ne pas nous enfermer dans notre propre confort, mais aussi à nous offrir aux autres, mais surtout à faire confiance en Dieu, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient ce que nous traversons, quelles que soit ce que nous avons, quelles que soit ce que nous avons perdu, que nous puissions rester confiants et attachés à notre Dieu», a recommandé le guide religieux.

Cependant, il a saisi l'occasion pour alerter sur l'état de vétusté de sa paroisse. «Maintenant, nous sommes en plein hivernage et c'est l'occasion pour nous de relancer encore notre invitation et notre appel à toutes ces bonnes volontés qui pourraient nous aider à réhabiliter notre Église qui est avancée en âge et qui aujourd'hui souffre du poids de son âge.

La crainte est qu'un jour le bâtiment puisse céder et nous lançons encore cette invitation solennelle, surtout en ce jour où nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, que tous ceux-là qui peuvent nous aider à pouvoir rebâtir, et donner à Dieu une maison, une demeure digne de Lui, qu'ils viennent nous accompagner dans cette oeuvre », a fait savoir l'Abbé Jules Bienvenu Bassène.

Lors de cette célébration de la fête de l'Assomption, les fidèles catholiques, venus des différents quartiers du faubourg de Sor, ont exprimé leur joie d'avoir pris part à cette messe pour célébrer ensemble la Vierge Marie.

La plupart d'entre eux disent rendre grâce à Dieu pour leur avoir donné Marie comme mère. Ils en ont aussi profité pour prier pour la paix au Sénégal et partout dans le monde. «C'est une action de grâce que nous rendons au Seigneur en tant que fidèles catholiques. Alors nous vivons cette fête en paix», a laissé entendre Jean S. Diatta, paroissien de Notre Dame de Lourdes.

Le même sentiment est partagé par Marie Somone Gomis, une autre paroissienne qui révèle que l'Assomption est une très grande fête. «La montée de Marie au ciel est une grande fête. Nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre dans la foi et dans la sainteté, de façon à pouvoir la rejoindre au ciel à l'heure de notre mort», a-t-elle déclaré. Et M. Diatta de prier aussi pour le Sénégal, pour la paix et la concorde entre les fidèles, chrétiens et musulmans, et que l'Assomption soit fêté dans la paix au Sénégal.