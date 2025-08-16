Dans le cadre des activités de contrôle des denrées alimentaires d'origine animale pour les besoins du Magal de Touba, édition 2025, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage a eu à mobiliser 41 agents dont 38 agents inspecteurs et 3 superviseurs. Ces agents étaient répartis dans 18 sites ciblés à savoir chez des grandes familles religieuses, les marchés à bétail et les abattoirs de Mbacké et Diourbel.

«Les activités consistaient à identifier les acteurs de la viande (bouchers, dibitiers etc.) pour mieux les contrôler et lutter contre les abattages clandestins et faire l'inspection ante et post-mortem des animaux au niveau des sites cibles», informe le ministère.

A la fin des opérations, 5053 têtes de bovins, représentant 788.435 kg viande de bovins ; 4178 têtes d'ovins, représentant 62.670 kg de viande d'ovins ; 664 têtes de caprins, représentant 7968 kg de viande de caprins ; 130 têtes de chameaux, représentant 3700 kg de viande de chameaux ont été inspectes au niveau des sites. De même 2.500.000 volailles ont étés inspectes, renseigne le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage.