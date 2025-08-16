Sénégal: Touba - Bilan des activités du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage - 41 agents mobilisés, 5053 bovins, 4178 ovins, 664 caprins, 130 chameaux et 2.500.000 volailles contrôlés

16 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Adama Ndiaye

Dans le cadre des activités de contrôle des denrées alimentaires d'origine animale pour les besoins du Magal de Touba, édition 2025, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage a eu à mobiliser 41 agents dont 38 agents inspecteurs et 3 superviseurs. Ces agents étaient répartis dans 18 sites ciblés à savoir chez des grandes familles religieuses, les marchés à bétail et les abattoirs de Mbacké et Diourbel.

«Les activités consistaient à identifier les acteurs de la viande (bouchers, dibitiers etc.) pour mieux les contrôler et lutter contre les abattages clandestins et faire l'inspection ante et post-mortem des animaux au niveau des sites cibles», informe le ministère.

A la fin des opérations, 5053 têtes de bovins, représentant 788.435 kg viande de bovins ; 4178 têtes d'ovins, représentant 62.670 kg de viande d'ovins ; 664 têtes de caprins, représentant 7968 kg de viande de caprins ; 130 têtes de chameaux, représentant 3700 kg de viande de chameaux ont été inspectes au niveau des sites. De même 2.500.000 volailles ont étés inspectes, renseigne le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.