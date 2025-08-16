Sénégal: Célébration de la fête de l'assomption à Keur Moussa - Les fidèles invité à se tourner vers Marie

Les fidèles catholiques de Keur Moussa (département de Thiès) ont célébré hier, vendredi 15 août 2025, dans une grande ferveur, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. À l'abbaye de Keur Moussa, les fidèles, venus en masse assister à la célébration eucharistique, ont été invités à se tourner vers Marie.

Dans son homélie, lors de cette solennité qui proclame que la Mère de Dieu fut «élevée corps et âme à la gloire céleste», le père Olivier-Marie Sarr, troisième abbé de l'abbaye bénédictine de Keur Moussa, fondée en 1963 par la congrégation de Solesmes, a déclaré que «l'Assomption de Marie a été l'aboutissement de la logique de son Immaculée Conception».

Poursuivant son enseignement, le père supérieur des moines de Keur Moussa a indiqué que Marie nous enseigne trois attitudes à adopter pour vivre avec Dieu. Sous ce rapport, insistant sur l'esprit d'humilité, il a déclaré : «Comme la Vierge Marie, Dieu a un projet pour chacun de nous.

Marie nous apprend que nous devons nous soumettre au projet de Dieu ; nos "oui" à Dieu sont des semences d'éternité. Autrement dit, être humble, car l'humilité est une ascension vers Dieu. Devant Dieu, celui qui est élevé, c'est celui qui s'abaisse», a-t-il indiqué, avant d'ajouter : «L'humilité est la meilleure arme pour désarmer le diable.»

Enfin, il a invité les fidèles à être des «porteurs de Dieu». «Marie nous apprend qu'il faut porter Dieu. Nous devons être le sceau que l'Esprit Saint a marqué le jour de notre baptême», a-t-il insisté.