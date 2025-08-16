La ville de Saint-Louis a reçu, lundi dernier, sa toute première forte pluie qui a démarré dans l'après-midi entrainant des inondations dans plusieurs quartiers et des routes impraticables. Les populations étaient obligées, depuis lors, de patauger pour vaquer à leurs occupations. Les eaux de pluies avaient envahi plusieurs maisons. La situation a commencé à redevenir normale entre temps. Mais, c'est sans compter avec la pluie d'hier, vendredi 15 août 2025, qui est venu replonger les habitants de ces quartiers inondables dans la consternation.

C'est une forte quantité d'eaux de pluie que la ville de Saint-Louis et ses environs ont reçue dans l'après-midi de lundi dernier. Des eaux de pluie qui ont envahi plusieurs maisons, surtout celles situées dans les différents quartiers inondables de Saint-Louis.

Et c'est le cas d'ailleurs pour les quartiers tels que Pikine, Guinaw-Rail, Diaminar, Eaux-Claires, Médina-Course, Ndioloffène, Cité Niakh et Darou. Tous des quartiers qui n'ont pas été épargnés du tout par les eaux de pluie. Idem pour les routes, les rues et ruelles, et surtout les grandes artères de la ville qui étaient toutes occupées par les eaux de pluie pendant un bon moment.

Hier vendredi, à peine le sol a-t-il commencé à s'assécher que le ciel a rouvert ses vannes sur Saint-Louis. Ce qui a ainsi rendu difficile le trafic chez les automobilistes, mais aussi le déplacement des populations qui sont obligées parfois de patauger pour vaquer à leurs occupations.

Avec ces premières fortes pluies tombées à Saint-Louis, le sommeil risque de ne plus être profond chez les populations de la capitale du Nord. Des populations qui, en plus de cohabiter avec les eaux de pluie, vont devoir subir les désagréments liés aux délestages ou coupures répétitives d'électricité notées ces derniers temps à Saint-Louis.