Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar bénéficiera de toutes les facilités requises

16 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Maurice Mélotte

Consciente des chances de podium de Kimberley Le Court-Pienaar aux Championnats du Monde au Rwanda (21-28 septembre), la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) mettra à sa disposition toutes les facilités voulues.

«Nous soutenons pleinement Kimberley Le Court-Pienaar qui vise la course en ligne des Championnats du Monde à Kigali. Si elle conserve la forme qu'elle a démontrée sur le Tour de France, elle aura de grandes chances d'atteindre son objectif et ce sera une grande et belle première pour le cyclisme mauricien», indique Michel Mayer, président de la FMC.

«Avant sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège (le 27 avril, Ndlr), j'avais eu une conversation avec Kimberley au sujet des championnats du Monde. Elle a insisté pour avoir son propre staff avec elle afin de ne pas revivre la même mésaventure des Jeux olympiques de Paris 2024. La FMC a, donc, cherché et trouvé le financement nécessaire pour cela», précise Michel Mayer.

Celui-ci explique que le financement a été sécurisé auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et du sponsor principal de la FMC pour la participation de Kimberley aux Championnats du Monde. Celle-ci aura donc son propre directeur sportif, la Belge Fien Delbaere qui est membre de la Team AG Insurance-Soudal tout comme Lucia Geeroms (mécano) et Lisa Van de Voorde (soigneur).

«Kimberley sera logée dans un hôtel 5-étoiles et bénéficiera des mêmes conditions que ses principales adversaires issues des grandes nations du cyclisme», souligne l'homme fort du cyclisme mauricien. Les autres cyclistes mauriciens qui se rendront au pays des mille collines sont : Élite Femme : Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse ; Élite Homme : Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond ; U23 Homme : William Piat ; Junior garçons : Juliano Ndrianamampy, Tristan Hardy et Henri Rouillard. Les accompagnateurs seront Vincent Graczyk, Mervin Bignoux (mécano) et Michel Thèze.

Le programme

21 septembre :

Contre-la-montre individuel élite hommes : Alexandre Mayer et Aurélien de Commarmond

Contre-la-montre individuel élite dames : Aurélie Halbwachs-Lincoln et Lucie Lagesse

22 septembre :

Contre-la-montre individuel U23 hommes : William Piat

23 septembre :

Contre-la-montre individuel junior hommes : Juliano Ndriananampy, Tristan Hardy et Henri Rouillard

24 septembre :

Relais mixte : Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, William Piat, Kimberley Le Court-Pienaar, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse

26 septembre :

Course en ligne junior hommes : Juliano Ndiananampy, Tristan Hardy, Henri Rouillard

Course en ligne U23 hommes : William Piat

27 septembre :

Course en ligne élite femmes : Kimberley Le Court-Pienaar, Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse

28 septembre :

Course en ligne élite hommes : Alexandre Mayer

