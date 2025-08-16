Ile Maurice: Un gardien soupçonné d'avoir remis des objets interdits à des détenus

Un officier pénitentiaire de l'Eastern High Security Prison (EHSP) de Melrose est visé par une enquête interne après que les caméras de surveillance l'ont filmé en train de lancer quatre objets blancs non identifiés dans la cour de la Segregation Unit. La scène, captée le 8 juillet aux alentours de 9 h, montre le fonctionnaire, alors en poste à la tour n°1, effectuer le geste en direction de la zone d'isolement.

Selon nos informations, deux détenus, également visibles sur la vidéo, se sont alors rapidement dirigés vers les paquets pour les ramasser.

À ce stade, la nature exacte des objets reste pour l'heure inconnue, mais l'incident a été enregistré comme une introduction d'articles prohibés dans un établissement pénitentiaire, une infraction grave au règlement interne.

Les autorités pénitentiaires affirment que des investigations sont en cours pour déterminer le contenu de ces paquets et les motivations derrière cet acte.

Le gardien a été arrêté et traduit devant la justice avant d'être relâché sous caution en attendant la suite de l'enquête.