Ile Maurice: Bruneau Laurette dément toute tentative d'agression contre lui

16 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

La tension était palpable, jeudi, le 14 août, devant le tribunal de Port-Louis lors de la comparution du surintendant de police Ashik Jagai, arrêté par la Financial Crimes Commission. Des images circulant sur les réseaux sociaux pouvaient donner l'impression que Bruneau Laurette aurait tenté de l'agresser. Sur les vidéos, on voit Laurette repoussé vers la sortie par plus d'une dizaine d'éléments de la Special Supporting Unit (SSU).

Bruneau Laurette affirme qu'il n'a jamais eu l'intention d'agresser Ashik Jagai. «Je voulais simplement lui demander ce qui s'est passé sur le terrain de Franklin à Les Salines, le 3 octobre 2022. Il portait un casque et la foule le huait, je me suis approché à environ deux mètres pour qu'il puisse m'entendre.»

Bruneau Laurette ajoute qu'il avait prévenu les personnes présentes de ne lancer aucun projectile et qu'il n'avait aucun objet pouvant servir à une agression. «Agresser quelqu'un qui est escorté par une vingtaine de policiers en civil et dans l'enceinte de la cour ? C'est ridicule. Si je l'avais voulu, je l'aurais fait ailleurs.»

Bruneau Laurette estime que la défense d'Ashik Jagai cherche à attirer la sympathie du public après l'accueil hostile réservé au policier lors de sa comparution. Il rappelle également que la police n'a pas de juridiction dans la cour et que seuls le magistrat, le juge ou le Court manager peuvent empêcher quelqu'un d'accéder aux lieux.

Pour l'activiste politique, l'incident illustre l'importance du respect de la loi et de la gestion de foule. «Si je n'avais pas été responsable et respectueux, j'aurais pu créer une situation grave.»

Cette affaire continue à alimenter le débat sur la sécurité et la tension autour des comparutions très médiatisées.

