Ile Maurice: Le Français Yann Danielou prend les rênes de la nouvelle académie

Après la fermeture de l'académie de Liverpool à Côte-d'Or fin mai, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) s'est tourné du côté de la France pour installer une nouvelle académie et trouver une nouvelle formule pour la détection et la formation des jeunes. C'est dans cette optique que le gouvernement mauricien a fait appel à François Blaquart, ancien directeur technique de France. Ce dernier compte au sein de son équipe Yann Danielou, qui est annoncé comme l'entraîneur principal.

Yann Danielou a déjà pris ses quartiers au complexe sportif de Côte-d'Or, selon un haut cadre de l'instance. Il aurait commencé à effectuer un travail de terrain et a notamment apporté quelques recommandations en attendant qu'il présente officiellement son programme.

Selon le site officiel de l'Olympique de Marseille, l'ancien joueur professionnel, formé au Stade Brestois, compte près de 500 matchs à son actif tout au long de sa carrière. Après sa retraite en tant que joueur en 1999, Yann Danielou a occupé le poste d'entraîneur de l'équipe réserve du Stade Brestois pendant cinq ans. Il a créé un centre de formation durant son passage.

En 2008, il signe à Amiens où il devient directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve. Il prend ensuite la direction de l'Arabie Saoudite pour devenir directeur technique et entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle du club Al-Shabab FC. Il atteint notamment les quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique et devient champion national avec l'équipe U19 et l'équipe senior en 2011-2012.

En 2020, le technicien est promu directeur technique à la fédération djiboutienne de football. En parallèle, il devient chef de projet en soutien au programme technique des fédérations et pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Orient. Il occupe aussi les fonctions d'expert FFF à l'international sur la formation des cadres et d'expert FIFA sur le développement des talents.

Depuis le 1eᣴ juillet 2022, Yann Danielou occupe le poste de directeur du centre de formation et d'entraîneur de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Toutefois, les deux parties ont mis fin à leur collaboration en décembre 2024.