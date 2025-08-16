Sénégal: Fédération sénégalaise de Lutte - Pape Biram Bigué Mbaye officialise sa candidature

La course à la présidence de la future Fédération sénégalaise de Lutte s'anime. Alors que l'assemblée générale élective est fixée au 8 novembre 2025, les ambitions se dévoilent au grand jour. Parmi les premiers à se déclarer officiellement figure Pape Biram Bigué Mbaye, président fondateur de l'écurie Grand-Médine.

Depuis plusieurs semaines, les tractations vont bon train. Dirigeants d'écuries, encadreurs, anciens lutteurs ou responsables régionaux affûtent leurs stratégies pour convaincre le corps électoral. Certains ont déjà entamé une campagne discrète afin d'asseoir leurs réseaux et de multiplier les soutiens.

L'enjeu est de taille. Il s'agit de prendre les rênes de la discipline phare du sport sénégalais, qui s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire avec la mise en place de sa propre fédération. Pape Biram Bigué Mbaye avance avec un curriculum vitaE qui ne laisse pas indifférent. Titulaire d'un diplôme en management du sport, il est membre de l'Association sénégalaise des managers sportifs.

L'ancien policier possède également un certificat d'aptitude technique nº 2 en administration générale de l'intendance et un brevet spécial dans le même domaine. À cela s'ajoute une certification en lutte internationale délivrée par la Fila/United world wrestling. Ancien membre de la commission des règlements et discipline du Comité national de gestion (Cng), il est également président d'honneur de l'Association nationale des entraîneurs de lutte du Sénégal (Anels).

Autant d'expériences qui, selon ses proches, « lui confèrent la légitimité et la compétence nécessaires pour piloter la nouvelle structure ». D'ici à l'assemblée générale, les candidats déclarés et ceux qui le seront dans les semaines à venir devront convaincre un électorat exigeant, attaché au développement moderne de la lutte.

Pour Pape Biram Bigué Mbaye, l'objectif est clair : « Je compte mettre mon savoir-faire, mon expérience et ma passion au service d'une discipline que je côtoie depuis de nombreuses années ». Reste à savoir si, le 8 novembre prochain, les délégués lui confieront la mission de diriger la lutte sénégalaise vers une nouvelle ère.