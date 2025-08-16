Afrique: Sénégal/Mali - La deuxième place en jeu à partir de 13h30

Après la défaite de jeudi dernier, le Sénégal affronte le Mali, samedi dans l'après-midi, à partir de 13 h 30, pour la troisième journée du groupe D de l'Afrobasket masculin. Un match décisif pour les deux équipes qui n'ont plus droit à l'erreur. Car l'enjeu de la deuxième place en vaut la chandelle, surtout pour le Sénégal qui ne voudra pas se déplacer jusqu'à Namibe, à plus de 900 kilomètres de Luanda, en cas de troisième place.

C'est pourquoi, au sein de la tanière, on reste concentré, sachant que ce match est une finale puisque la défaite contre l'Égypte a compromis tous les calculs chez les « Lions ». Alors que l'adversaire, le Mali, s'est relancé après sa victoire contre l'Ouganda (85-72), suite à sa défaite inaugurale contre l'Égypte.

Les « Lions » sont donc dos au mur pour produire ce que l'on attendait d'eux dans cet Afrobasket masculin. Pour exister, il faudra donc remporter ce match-couperet. On a senti, au cours de leur séance d'entrainement, hier, vendredi, qu'ils sont assez déterminés et prêts à rebondir face au Mali.

La plupart des observateurs, ici, sont convaincus que les talents sénégalais ne se sont pas exprimés face à l'Égypte, jeudi dernier. Et contre les « Aigles », ce sera une autre paire de manches pour Jean-Jacques Boissy, Branco Badio, Karim Mané et consorts.

En face, le Mali a ses atouts, notamment Aliou Diarra. Il va falloir le surveiller de près. Alors que les Maliens feront sans doute une fixation sur Jean-Jacques Boissy, Mvp de la Bal, même s'il était en baisse de régime jeudi dernier.

Le meneur de jeu, Karim Mané, a expliqué, au terme de la séance d'entrainement d'hier, que le discours est à la gagne aujourd'hui. Il a soutenu que l'absence de Gora Camara, blessé contre l'Égypte et forfait pour le reste de la compétition, a affecté le collectif.

« Tous les matchs sont des finales pour nous. Nous allons prendre match après match », a-t-il déclaré. Mané lance ainsi un message aux supporters pour qu'ils restent collés à leur équipe.