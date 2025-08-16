Togo: Marchés ouverts, circulation dense - L'appel au boycott ignoré à Lomé

La capitale togolaise a affiché samedi son visage habituel malgré l'appel au boycott lancé par certaines organisations de la société civile.

En effet, le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) et Novation Internationale avaient initié l'opération dite « Togo mort », invitant la populations à rester chez elle.

Dans les rues de Lomé, la circulation est demeurée dense, les boutiques, magasins sont restés ouverts, et les marchés ainsi que les supermarchés ont connu leur affluence habituelle.

L'ambiance de la ville n'a montré aucun signe de ralentissement particulier, contredisant ainsi les prévisions relayées par les réseaux sociaux.

De fait, l'appel au boycott n'a pas trouvé d'écho auprès des habitants.

Cet échec, le énième du genre, illustre les difficultés des organisations de la société civile proches de l'opposition à mobiliser les citoyens.