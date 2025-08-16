Togo: Le sodabi, entre tradition culturelle et menace sanitaire

16 Août 2025
Togonews (Lomé)

Les pouvoirs publics poursuivent leur lutte contre la circulation et la consommation d'alcool frelaté.

Samedi, à Dapaong, (région des Savanes) une importante opération a permis de détruire plus de 11 tonnes de sodabi.

Cette saisie résulte d'une action conjointe de la police et de la gendarmerie.

Les autorités rappellent que la consommation de ces boissons frelatées représente un danger.

Le sodabi est une eau-de-vie locale obtenue par distillation du vin de palme (issu de la sève du palmier à huile ou du rônier).

La boisson est généralement produite de manière artisanale dans les villages, avec des méthodes rudimentaires.

Sa teneur en alcool est souvent très élevée (parfois 45 % à 70 %), et elle varie selon les techniques de distillation utilisées.

Le sodabi est considéré comme une boisson culturelle et spirituelle.

Il est utilisé dans des cérémonies traditionnelles, des rituels religieux, mais aussi comme boisson festive lors des mariages ou des funérailles.

On lui attribue parfois des vertus médicinales (stimulation, traitement des maux de ventre, aphrodisiaque, etc.), bien que ces usages ne soient pas validés scientifiquement.

