Togo: Sokodé accueille une concertation sur l'adaptation aux changements climatiques

16 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo poursuit ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers l'élaboration de plans stratégiques d'adaptation.

Une rencontre régionale se tient actuellement à Sokodé (région Centrale) avec l'appui de la FAO et du Fonds vert pour le climat, en vue de valider ces documents stratégiques.

Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, Aoufoh Dimizou, ces plans constituent « des leviers essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique ».

Chaque région devra disposer de son propre agenda afin de répondre aux besoins spécifiques de ses communautés, en mettant l'accent sur les secteurs les plus vulnérables tels que l'agriculture, la foresterie et la gestion des ressources en eau.

Les documents, une fois adoptés, serviront de référentiel national pour la conception et la mise en oeuvre des projets liés à la protection de l'environnement et à la gestion des impacts climatiques.

Ils permettront également aux partenaires techniques et financiers d'apporter un appui plus ciblé et durable aux populations, particulièrement en milieu rural, où les effets du réchauffement climatique se font durement ressentir.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.