Congo-Kinshasa: Kisangani sous les eaux - Appel urgent à l'aide après une pluie diluvienne de plus de 10 heures

Plusieurs quartiers de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, sont inondés depuis vendredi 15 aout, à la suite d'une pluie diluvienne ininterrompue de plus de dix heures. De nombreuses maisons sont submergées, des routes coupées, et des ponts effondrés, rendant la circulation quasi impossible à travers la ville.

Le déluge a commencé dès 5h30 du matin pour ne s'arrêter qu'aux alentours de 16h00, affectant l'ensemble de la ville. Les quartiers situés le long des rivières et dans les zones marécageuses ont été particulièrement touchés. Des biens domestiques ont été endommagés, et plusieurs axes routiers sont désormais impraticables, notamment à la hauteur du complexe scolaire Masandi, dans la commune de Kisangani.

Des voix s'élèvent contre la qualité des infrastructures

Des habitants, visiblement en colère, dénoncent la mauvaise qualité des travaux réalisés sur certaines routes.

« Regardez le genre des travaux que les Chinois font ici à Kisangani. En bas là-bas, il n'y avait rien du tout, et ce sont des millions de dollars qui sont déboursés. La route menant vers l'aéroport est maintenant coupée en deux... », s'insurge un habitant.

Au point kilométrique 17, un pont s'est effondré sous la pression des eaux, isolant une partie de la ville. Les passants expriment leur désarroi :

« Voyez comment la terre est en train de s'effondrer. Le pont construit ici ne convient pas, il est trop petit et ne supporte pas les charges des véhicules. Il s'est effondré, impossible maintenant de passer... »

Face à ce désastre, la population interpelle les autorités et sollicite une assistance urgente, tant sur le plan humanitaire que technique. Les familles sinistrées appellent également à la solidarité des personnes de bonne volonté.

La population exhorte les autorités à suivre de près les travaux de réhabilitation en cours, afin d'éviter que « des millions de dollars ne soient engloutis inutilement dans des infrastructures défaillantes ».