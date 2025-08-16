Le gouvernement Suminwa II a tenu vendredi 15 aout sa première réunion du Conseil des ministres, marquant le début d'un nouveau cycle politique en République démocratique du Congo (RDC). Une rencontre solennelle au cours de laquelle le Président de la République, Félix Tshisekedi, a enjoint les membres du gouvernement à faire preuve de solidarité, de responsabilité et d'efficacité, afin de traduire en actes les engagements pris devant la nation.

Dans son intervention, relayée par la porte-parole du Gouvernement, le Président Tshisekedi a rappelé les principes fondamentaux qui doivent guider l'action gouvernementale : respect de la Constitution, gestion orthodoxe des ressources, et engagement envers les attentes de la population.

« Le gouvernement connaît les attentes du peuple. Il doit produire des résultats visibles et tangibles », a-t-il insisté, selon Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement.

Le chef de l'État a également souligné l'importance de stabiliser le cadre macro-économique, de maintenir la discipline budgétaire, de soutenir la croissance et de créer les conditions d'un développement inclusif et durable. Il a appelé à évaluer les réformes existantes, à les améliorer ou à en initier de nouvelles, notamment dans les secteurs de la sécurité, du transport, de la scolarisation et de la gestion publique.

Collaboration et respect des attributions

Félix Tshisekedi a interpellé les ministres ayant des vice-ministres, les invitant à travailler en franche collaboration et à respecter les attributions de chacun, pour garantir une gouvernance fluide et cohérente.

Judith Suminwa prône la redevabilité

De son côté, la Première ministre Judith Suminwa a appelé les membres du gouvernement à faire preuve de redevabilité, à maîtriser leur communication et à préserver la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres. Elle a annoncé la mise en place de mécanismes d'évaluation périodique des réalisations de chaque ministère, sur la base de feuilles de route claires et mesurables.

Pour renforcer la cohésion et l'efficacité de l'équipe gouvernementale, un séminaire de travail sera organisé prochainement à l'attention de tous les membres du gouvernement, a rapporté Patrick Muyaya.