Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé ce samedi 16 août un entretien téléphonique entre la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner et Musalia Mudavadi, Premier ministre et chef de la diplomatie kényane. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires. Mais surtout la nomination d'un consul Kenyan pour la ville de Goma, occupée par la rébellion du M23/AFC.

Sur son compte officiel X , le ministère congolais des Affaires étrangères a précisé que la ministre d'État a réaffirmé la position de la RDC concernant la proposition de nomination d'un consul kényan à Goma, soulignant la nécessité de respecter les procédures diplomatiques établies et a fait savoir que toute annonce publique non autorisée est inappropriée.

Cette prise de position intervient 24 heures après la nomination par le président kényan d'un consul dans la ville de Goma, située dans la province du Nord-Kivu, actuellement occupée depuis huit mois par la rébellion de l'AFC/M23. Une décision qui suscite des interrogations sur le plan diplomatique et sécuritaire.

La RDC rappelle que toute nomination consulaire sur son territoire, y compris à Goma, ville du Nord-Kivu sous occupation de l'AFC/M23, doit obtenir l'agrément préalable et l'exequatur du Ministère des Affaires étrangères, conformément au droit international et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère congolais des Affaires étrangères note que Goma reste sous occupation illégale de l'AFC/M23 avec le soutien du Rwanda, entraînant de graves violations des droits humains contre les civils, y compris femmes et mineurs, comme l'ont documenté le Groupe d'experts de l'ONU et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Dans ce contexte, poursuit-il, "toute annonce de nomination consulaire à Goma est inappropriée et ne peut être considérée sans l'aval des autorités congolaises".

Appel à la prudence et maintien de la coopération

Kinshasa appelle Nairobi à la prudence dans la communication publique pour "éviter incompréhensions, spéculations ou apparence de légitimation de l'occupation illégale".

Malgré ce point de friction, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner et Musalia Mudavadi, Premier ministre et chef de la diplomatie kényane ont exprimé leur volonté de maintenir un dialogue constructif et de consolider les liens de coopération entre leurs deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, du commerce et de la mobilité régionale.