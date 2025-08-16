Ethiopie: L'Institut éthiopien de recherche agricole a déclaré que les variétés hybrides améliorées augmentent le rendement

Addis-Abeba — Selon l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR), l'introduction de semences hybrides améliorées, notamment de blé et d'orge, a considérablement renforcé la production et la productivité agricoles à l'échelle nationale.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur général de l'institut, le professeur Nigussie Dechassa, a souligné le rôle déterminant de l'EIAR dans la diffusion de variétés hybrides de cultures telles que le blé et l'orge auprès des agriculteurs à travers le pays.

Il a indiqué qu'environ dix variétés hybrides de blé ont été mises à disposition grâce à la recherche, contribuant de manière significative à l'augmentation des rendements aussi bien durant la saison des cultures d'été que pendant la saison meher.

Le rendement moyen en blé atteint désormais 36 quintaux par hectare, avec des pics allant jusqu'à 80 quintaux.

Concernant l'orge, les variétés hybrides ont permis non seulement de satisfaire entièrement la demande des brasseries en orge de brasserie, mais aussi de produire des excédents.

Le professeur a rappelé qu'alors que l'Éthiopie dépendait autrefois des importations d'orge pour la fabrication du malt, le pays parvient désormais à couvrir ses besoins grâce à la production locale depuis une décennie.

La production de maïs a elle aussi bénéficié des avancées scientifiques, avec des rendements moyens allant de 50 à 70 quintaux par hectare et un maximum de 130 quintaux.

En revanche, bien que les conditions agroécologiques du pays soient favorables à la culture du soja, ce secteur reste encore peu exploité.

Le professeur Nigussie a précisé que 26 variétés de soja ont été recensées, offrant un potentiel de rendement situé entre 17 et 26 quintaux par hectare.

Outre ses atouts nutritionnels pour les ménages, le soja présente également un fort potentiel pour l'exportation.