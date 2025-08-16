Addis-Abeba — La diplomatie numérique, un levier stratégique pour faire valoir l'aspiration de l'Éthiopie à un accès à la mer, selon l'Institut des affaires étrangères.

L'Éthiopie doit utiliser la diplomatie numérique comme outil clé pour faire entendre, auprès de la communauté internationale, sa revendication légitime à un accès maritime, a déclaré Jafar Bedru, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères (IFA), lors d'un entretien accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA).

Selon lui, après l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance, considéré comme un projet phare pour le développement économique et énergétique du pays, l'attention se porte désormais sur la concrétisation de l'objectif stratégique d'un débouché sur la mer.

Il a souligné que ce projet de barrage vise à fournir une énergie propre à l'ensemble de la région, sans nuire aux intérêts des pays en aval du Nil, et qu'il s'inscrit dans une démarche pacifique de croissance.

Cependant, Jafar a alerté sur la nécessité d'une défense numérique solide face aux campagnes de désinformation menées par certaines forces hostiles aux intérêts nationaux de l'Éthiopie.

Ces acteurs, a-t-il expliqué, diffusent sur les plateformes numériques de faux récits, tentant de présenter la quête d'accès à la mer - notamment via la mer Rouge et l'océan Indien - comme une menace ou une provocation, alors qu'elle repose sur une démarche pacifique et diplomatique.

Il a appelé à contrer ces narratifs en promouvant activement l'image positive de l'Éthiopie et en sensibilisant l'opinion internationale à la légitimité de sa demande.

Ainsi, Jafar Bedru a invité les citoyens éthiopiens, en particulier ceux de la diaspora, à jouer un rôle actif sur les réseaux sociaux en tant qu'ambassadeurs numériques du pays.