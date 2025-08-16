Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que les projets « Dine for Generations » en cours à Arba Minch permettront à la ville d'accueillir de grandes conférences et de devenir une destination touristique de premier plan.

Après avoir inspecté aujourd'hui les projets de développement achevés et en cours dans la ville, il a souligné l'ampleur de l'initiative.

Grâce à des efforts continus, la ville, réputée pour sa beauté naturelle, ses sources abondantes et ses paysages luxuriants, est en passe de devenir une source importante de revenus pour l'industrie touristique éthiopienne, a ajouté le Premier ministre.

Lors de sa visite, Abiy a visité des projets clés, notamment les projets « Dine for Generations », le projet « Arba Minch Riverside » et les projets de développement du corridor en cours, tous visant à renforcer l'attrait de la ville et son attractivité touristique.

Le Premier ministre a exprimé son admiration pour le projet « Dine for Generations », le qualifiant de projet « immense » et « fier ».

Il a visité les installations, qui comprennent de vastes salles de conférence, des salles de réunion, un restaurant unique et une centaine de chambres, faisant de la ville un lieu idéal pour accueillir de grandes conférences internationales et recevoir des invités.

Par ailleurs, le Premier ministre a fait l'éloge du projet Arba Minch Riverside, le comparant aux aménagements riverains d'Addis-Abeba.

Arba Minch offre une expérience unique avec ses bananiers et manguiers abondants bordant les berges, créant un environnement idéal pour les promenades en nature et le cyclisme, a-t-il indiqué.

Abiy a souligné le vaste potentiel des berges pour le développement futur, notamment la construction de barrages, et s'est félicité que 100 % des matières premières utilisées pour les travaux de gabions le long des berges proviennent de sources locales.

Le Premier ministre a reconnu les progrès significatifs réalisés depuis sa dernière visite, affirmant que les « résultats sont visibles ».

Il s'est également réjoui des premières étapes de construction des passerelles, des pistes cyclables et des espaces verts, et a félicité les habitants de la ville pour le maintien de la propreté d'Arba Minch, ce qui, selon lui, suscite l'espoir d'un développement futur.

Les clients séjournant dans les hôtels de montagne peuvent désormais accéder directement à Arba Minch et à ses forêts par un nouveau chemin de randonnée.

Le Premier ministre a décrit la confluence unique de forêts, d'eau et de montagnes à Arba Minch comme « l'ultime manifestation de la bonté divine », nécessitant seulement « un petit effort humain » pour en améliorer l'esthétique, offrir d'excellents services et en faire une destination véritablement remarquable.