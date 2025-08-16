Ethiopie: L'Alliance solaire internationale s'engage à accélérer l'expansion de l'énergie solaire au pays

Addis-Abeba — L'Alliance solaire internationale (ISA) a réaffirmé son engagement à renforcer son soutien à la réalisation de l'énorme potentiel de développement solaire en Éthiopie.

Saluant la réforme macroéconomique du pays visant à créer un écosystème favorable, le directeur général de l'Alliance solaire internationale, Ashish Khanna, a noté à ENA que l'alliance était présente en Éthiopie pour soutenir son ambition de développer l'énorme potentiel du solaire.

En conséquence, « nous avons signé un accord pour contribuer à la production de 400 mégawatts d'un grand réseau électrique. »

Soulignant que de tels projets peuvent attirer d'importants investissements privés dans le pays, le directeur général a indiqué qu'un toit solaire de 100 kilowatts a été construit dans les locaux du ministère de l'Eau et de l'Énergie.

Khanna a ajouté que les Éthiopiens doivent prendre en charge leurs propres programmes de développement de l'énergie solaire.

Le Centre de ressources pour les applications des technologies solaires, centre d'excellence de l'ISA, forme déjà des Éthiopiens à l'Université d'Addis-Abeba, a-t-il indiqué.

L'Éthiopie met en oeuvre d'importantes réformes macroéconomiques visant à créer un environnement plus propice aux affaires et à attirer les investissements étrangers.

À cet égard, le directeur général a souligné que « lorsqu'un pays entreprend d'importantes réformes microéconomiques, il est crucial qu'une croissance et des investissements tirés par le secteur privé se concrétisent, car le gouvernement disposera de ses propres ressources.»

Selon le directeur général, le développement de l'énergie solaire est un secteur susceptible d'attirer de nombreux investissements privés, et le moment est parfaitement choisi.

Après avoir entrepris des réformes macroéconomiques, un environnement politique et un écosystème propices ont permis d'importants investissements privés dans le secteur du développement solaire, a-t-il souligné.

« Cet écosystème favorable, compte tenu du timing, est donc parfaitement adapté pour que l'Éthiopie se dote de programmes détaillés afin d'attirer les investissements du secteur privé.»

Le ministre d'État de l'Eau et de l'Énergie, Sultan Welle, a récemment affirmé que l'Éthiopie était particulièrement bien placée pour exploiter l'énergie solaire, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour devenir un pôle énergétique.