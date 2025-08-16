Ile Maurice: The Emboss Mauritius Challenge Cup - Padre Pio s'impose avec autorité

L'écurie Paul Foo Kune poursuit son petit bonhomme de chemin. Après un brillant quadruplé lors de la précédente réunion, elle a frappé fort dans l'épreuve phare de ce samedi 16 août avec Padre Pio. Ce hongre bai brun s'est tout simplement baladé lors de l'emballage final de cette course longue de 1 400 mètres. Bien monté en attentiste par Donovan Mansour, Padre Pio a évolué à l'arrière-garde avant de faire parler son finish. Il a, dans la foulée, offert un joli cadeau d'anniversaire à son propriétaire Joey Foo Kune, qui célébrait son anniversaire la veille.

Global Glory, le représentant de l'écurie Mahadia, n'a rien pu faire pour contrer l'accélération irrésistible de Padre Pio. Forte de ce succès, l'écurie Foo Kune a doublé la mise grâce à San Andreas dans la dernière course. San Andreas a dominé le nouveau Pieter Both dans les derniers mètres pour s'imposer avec assurance.

De son côté, l'écurie Gujadhur a signé un joli doublé lors de cette journée grâce à Courtly et Crescent. Le nouveau Courtly s'est imposé en véritable démonstration dans la deuxième épreuve.

Prenant le train à son compte, il a dicté sa loi avant de se détacher irrésistiblement de ses adversaires. Malinois, le premier des battus, n'a vu que du feu en ligne droite. Sur ce qu'il a démontré, Courtly semble promis à un bel avenir au Champ-de-Mars. Crescent, lui, a contribué au bonheur de l'écurie Gujadhur en s'imposant aisément dans la troisième course disputée sur 990 mètres. Après avoir galopé aux avant-postes, il a laissé sur place Short Cut. Une victoire qui donne raison à Manoël Nunes, lequel avait insisté auprès de son entraîneur pour le courir sur ce sprint de 990 mètres.

L'écurie Mahadia a également inscrit son nom au palmarès de cette troisième réunion grâce à Babylon (monté par Perez). Parti de loin, Babylon a prolongé son effort avec détermination pour s'imposer de belle manière dans la ligne droite.

L'entraîneur Selom Mootien a, pour sa part, décroché sa première victoire de la saison cet après-midi grâce à Not In Doubt dans l'épreuve d'ouverture. Rapide au départ, ce cheval a pris les commandes pour filer ensuite vers une victoire facile. À noter la contre-performance de Broadway Alley, grandissime favori, qui a terminé bon dernier.

La journée a également été marquée par le succès d'Elmo, qui permet à l'écurie Rameshwar Gujadhur de maintenir un 100 % de réussite cette saison, après les victoires de Kaisarissa, Havana Moon et Captain Lannister lors des précédentes journées. Une belle performance d'entraînement signée Subiraj Gujadhur, d'autant plus qu'Elmo effectuait sa rentrée après un très long break de vingt mois. Le mérite de cette victoire revient aussi à Rye Joorawon, auteur d'un bel effort pour faire la différence dans un tight finish.