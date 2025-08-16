Ile Maurice: Dans les cercles du pouvoir

Patronymes, liens familiaux, fidélité partisane ou expérience professionnelle : tout semble compter parmi les critères de nomination à la tête des institutions publiques et des ambassades. Compensation pour ceux qui n'ont pas obtenu de «ticket», récompenses politiques ou simple application du principe du «right man at the right place» ? La question reste ouverte.

Mouvement militant mauricien (MMM)

De g. à dr. en haut : Dany Perrier, Kishore Pertab, Robert Hungley, Vijay Makhan, Aslam Hossenally et Sébastien Lamy.

De g. à dr. au-bas : Frédéric Curé, Reza Gunny, Shaad Chellapermal, Munsoo Korrimbaccus, Iqbal Calcateea et Daniella Bastien.

Frédéric Curé a été nommé Chairperson d'Airport Holdings Ltd. Il possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'aviation. Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°15 lors des élections générales de 2019. Il est aussi le gendre du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger.

Dany Perrier a été nommée ambassadrice au Mozambique. Elle a été candidate du MMM dans la circonscription n°18 lors des élections générales de 2019. Elle est aussi la belle-soeur du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger.

Robert Hungley a été nommé viceprésident de la République. Élu lors des élections municipales de 1995 et de 2001, il a exercé la fonction de maire de Beau-Bassin-Rose-Hill de 2004 à 2005. Membre du bureau politique et du comité central du MMM, il a également occupé le poste de secrétaire général adjoint du parti.

Reza Gunny a été nommé ambassadeur en Égypte. Membre du MMM, il est un ancien enseignant. Il a également été maire de Quatre-Bornes. Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°2 lors des élections générales de 2019.

Munsoo Kurrimbaccus a été nommé haut-commissaire au Pakistan. Membre du MMM, il est titulaire d'un BSc, d'un MSc et d'un MBA. Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°13 lors des élections générales de 2019.

Daniella Bastien a été nommée Senior Adviser on Communications and Strategic Matters au bureau du Premier ministre adjoint, puis à la présidence du Outer Islands Development Board. Elle a également été responsable de communication du MMM.

Vijay Makhan a été nommé Senior Adviser au bureau du Premier ministre adjoint où il est responsable des dossiers internationaux et multilatéraux. Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°18 lors des élections générales de 2010.

Kishore Pertab a été nommé Senior Adviser au bureau du Premier ministre adjoint où il est responsable du policy-making et des relations industrielles. Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°12 lors des élections générales de 2019. Il a été actif au n°16 lors de la campagne de 2024, aux côtés de Joanna Bérenger.

Aslam Adam Hossenally a été nommé Chairperson de SME Mauritius. Actuel lord-maire, il a été secrétaire régional, membre du comité central, et candidat du MMM aux élections municipales de 2005, 2012, 2015 et 2025. Il a déjà assumé les fonctions de lord-maire en 2012-2013. Membre du bureau politique du MMM, il a également été candidat aux élections générales de 2014 et 2019.

Iqbal Calcateea a été nommé Chairperson du Mauritius Sports Council. Membre du comité central du MMM, il a également exercé la fonction de chef agent dans la circonscription n°19. Lors de la séance parlementaire du 8 juillet 2025, le ministre Deven Nagalingum a confirmé qu'il était toujours actif en politique : «He is an active politician.»

Ananda Rajoo a été nommé Chairperson de la Beach Authority. Membre du MMM, il a également été maire de Curepipe en 2014.

Shaad Chellapermal a été nommé Chairperson du National Youth Council. Titulaire d'une licence en photographie ainsi que d'un master en droits de l'homme et relations internationales, il a également été porte-parole de la Jeunesse Militante, l'aile jeune du MMM.

Sébastien Lamy a été nommé General Manager de l'Outer Islands Development Corporation (OIDC). Il a été candidat du MMM dans la circonscription n°6 lors des élections générales de 2019.

Parti travailliste (PTr)

De g. à dr. en haut : Lormus Bundhoo, Amita Boolauky, Ham S. Kowlessur, Pradeep Peetumber, Shameem Cadam Ally et Tejanand Dewoo.

De g. à dr. au-bas : Rajesh Jeetah, Mireille Martin, Jim Seetaram, Rigg Needroo, Nishta Jooty-Needroo et Sheila Bappoo.

Lormus Bundhoo a été nommé CEO d'AML et ATOL. Titulaire d'un diplôme en marketing, d'un diplôme en études de gestion et d'un MBA, il a été élu à l'Assemblée nationale en 1995, 2005 et 2010, sous la bannière du PTr. Il a été Chief Government Whip de 2005 à 2008, ministre de l'Environnement de 2008 à 2010, Parliamentary Private Secretary (PPS) de 2010 à 2011, puis ministre de la Santé de 2011 à 2014.

Jim Seetaram a été nommé Chairperson de la Competition Commission. Titulaire d'un LLB (Hons), d'un LLM (Master en droit international et commercial) ainsi que d'un second LLM de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit français et droit européen, il a été élu à l'Assemblée nationale en 2010. Il a été membre du Standing Orders Committee, avant d'être nommé en 2011, sous le gouvernement travailliste, ministre des Affaires, de l'entreprise et des coopératives jusqu'en 2014. En fin de mandat, il a également assumé - de novembre à décembre 2014 - les fonctions d'Attorney General.

Sheila Bappoo a été nommée haut-commissaire en Inde. Elle a occupé des postes ministériels de 1991 à 1995, 2005 à 2010 et 2011 à 2014, notamment comme ministre de la Sécurité sociale et ministre de l'Egalité des genres.

Mireille Martin a été nommée haut-commissaire en Afrique du Sud. Elle a été élue à l'Assemblée nationale en 2005 et 2010. En 2010, elle a rejoint les rangs du PTr puis nommée PPS. En 2011, elle a accédé au poste de ministre de l'Égalité des genres, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille.

Pradeep Peetumber a été nommé Chairperson du Board de la Central Water Authority. Titulaire d'un BA et d'un PGCE, il a été Chairman du Conseil de district de Moka-Flacq de 1988 à 1989, puis Chairman de la Mauritius Housing Company de 1996 à 2000. Il a également été élu à l'Assemblée nationale en 2005 et en 2010 sous la bannière travailliste.

Rajesh Jeetah a été nommé haut-commissaire au Royaume-Uni. Titulaire d'un doctorat de l'University of Manchester Institute of Science and Technology, il a été élu à l'Assemblée nationale pour la première fois en 2003. Membre du PTr, il a par la suite été élu au Parlement en 2005 et 2010. Il a ensuite été ministre de l'Industrie, des PME, du commerce et des coopératives de 2005 à 2008, ministre de la Santé de 2008 à 2010, puis ministre de l'Enseignement supérieur à partir de mai 2010.

Amita Boolauky a été nommée directrice de la Private Secondary Education Authority. Titulaire d'un MSc en Educational Administration and Technology, elle compte plus de trente ans d'expérience dans le secteur éducatif. Elle a également été présidente de la Women's League du PTr.

Nishta Jooty-Needroo a été nommée CEO du Sugar Investment Trust. Titulaire d'un Master en ingénierie de la santé, d'un MBA et d'un LLB, elle compte plus de 17 ans d'expérience internationale dans les domaines pharmaceutique, de la gestion et du développement commercial. Elle a été candidate du PTr dans la circonscription n°16 lors des élections générales de 2019.

Rigg Needroo a été nommé Chairperson du SSR Botanic Garden Trust. Titulaire d'un «post-graduate» en Business Management, il possède une expertise en jardinage et aménagement paysager. Il a été actif au Parti travailliste.

Shameem Cadam Ally a été nommé Managing Director de la New Social Living Development Ltd. Il est un ancien conseiller de la municipalité de Port-Louis et membre du PTr.

Ham Sharma Kowlessur a été nommé Chairperson du Road Transport Advisory Board. Il a été élu en tête de liste dans le ward 4 à Port-Louis lors des élections municipales de 2025.

Tejanand Dewoo a été nommé Chairperson du Price Observatory Committee. Titulaire d'un BSc en mathématiques, d'un PGCE, d'un MSc en gestion des ressources humaines et d'un MA en éducation, il a été proviseur au Bocage. Premier maire travailliste de Curepipe et ancien président de l'Agricultural Marketing Board, il a également agi comme «election agent» lors des élections municipales de 2025 pour son fils, candidat sous la bannière travailliste.

Nouveaux Démocrates (ND)

Priya Balgobin a été nommée membre du Procurement Policy Office. Elle est avocate et chargée de cours en droit à l'université.

Moussa Allybokus a été nommé membre du Procurement Policy Office. Ingénieur professionnel enregistré, il est titulaire d'un B.Sc (Hons) en génie civil, d'un M.Sc en Public Health Engineering et d'un doctorat en ingénierie.

Rezistans ek Alternativ (ReA)

Stefan Gua a été nommé Chairperson du Musée de l'esclavage intercontinental. Artiste engagé, il a été Assistant Project Coordinator à CARES. Graphiste de profession, il est membre de Rezistans ek Alternativ.

Patronymes : Glover

Brian Glover a été nommé ambassadeur à Genève. Il est le frère de l'Attorney General, Gavin Glover.

Michael Glover a été nommé directeur du Mauritius Multisports Infrastructure Limited. Ancien ministre des Sports, il a été aperçu en octobre 2024, lors de la campagne électorale, arborant un t-shirt rouge lors d'un meeting de l'Alliance du changement.