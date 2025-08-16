Ile Maurice: Un mélange de figures politiques, proches du pouvoir et indépendants

Le Président de la République, Dharambeer Gokhool, a procédé le jeudi 14 août 2025 à une série de nominations en vertu de l'article 9A de la Law Practitioners Act. Sur recommandation du Chef juge, 19 avocats ont été élevés au rang de Senior Counsel (SC) et 12 avoués au rang de Senior Attorney (SA), conformément aux critères légaux exigeant au moins 15 années d'exercice et reflétant un mélange de profils politiques, proches du pouvoir, de l'opposition ou considérés comme indépendants.

Du côté des SC, plusieurs noms marquent l'actualité. Le Directeur des poursuites publiques, Me Abdool Rashid Ahmine, figure parmi les promus, aux côtés de Me Rama Valayden, ancien Attorney General (2005- 2009) et aujourd'hui membre de Linion Reform dans l'opposition, de Me Murlidas «Madan» Dulloo, vétéran de la circonscription n°6 et ancien ministre à plusieurs reprises et de Me Shaukatally Oozeer, défenseur de Navin Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts et membre du conseil d'administration d'Air Mauritius.

On note également la nomination de Me Jacques Panglose, avocat d'Adrien Duval dans son procès pour conduite en état d'ivresse ; Me Siddartha Hawoldar ; Me Yanilla Moonshiram, présidente à temps partiel de la Law Reform Commission et avocate de Navin Ramgoolam ; Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul ; Me Angélique Desvaux de Marigny Coquet, connue pour avoir présidé le comité disciplinaire dans l'affaire Rajen Narsinghen à l'Université de Maurice ;

ainsi que Me Imtihaz Mamoojee, Me Jacques Denis Michel Ahnee, Me Michel Angelo Iu King Chee, Me Ghanshyamdas Bhanji Soni, Me Mouammar Oozeer, Me Mohammad Mushtaq Namdarkhan, Me Yvan Caril Jean-Louis, Me Seetaram Mooneeswur Seegobind Maha Rana Pratapsingh et Me Priya Veedu Ramjeeawon-Varma.

Parmi les 12 nouveaux SA figurent Me Pazhany Rangasamy, membre du Parti travailliste et actif lors de la campagne électorale de 2024 au N°8, Me Ayesha Jeewa, Me Amritlall Oopuddhye Jankee, Me Omar Ibrahim Amode Banemia, Me Ravi Kumarprasad Ramdewar, Me Theyvarajen Modely Ponambalum, Me Bebakur Rampoortab, Me Mohamed Firoz Joonas Alimamode Hajee Abdoola, Me Marie Catherine Nalletamby, Me Gerard Huet de Froberville, Me Georgy Ng Wong Hing et Me Verna Nirsimloo.

Certaines figures incarnent des alliances ou des positions affirmées, tandis que d'autres maintiennent un profil strictement professionnel.