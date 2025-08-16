Ile Maurice: Un dernier voyage pour Melissa

Le 13 août 2025, à seulement 27 ans, Melissa Constant s'est éteinte à la clinique Bethesda, après un long et courageux combat contre une tumeur cérébrale de stade 4.

Originaire de Maurice, Melissa avait subi une première opération en décembre 2022. Quelques semaines plus tard, en janvier 2023, elle a été frappée par une grave allergie, diagnostiquée comme un syndrome de Stevens-Johnson. Cette complication l'a contrainte à quitter l'île pour recevoir des soins spécialisés en France, avant une hospitalisation à Saint-Pierre, La Réunion, en août 2024.

Derrière son sourire et sa douceur, Melissa faisait preuve d'une force remarquable, portée par l'amour qu'elle vouait à son fils Lucas, âgé de 5 ans.

Aujourd'hui, sa famille et ses proches lancent un appel à la solidarité afin de rapatrier sa dépouille à Maurice, là où elle a grandi, pour qu'elle puisse reposer auprès des siens. Toute aide financière, logistique ou morale est la bienvenue pour rendre possible ce dernier voyage.

Ceux qui souhaitent participer peuvent contribuer par un don ou relayer l'appel. «Ensemble, offrons à Melissa le dernier voyage qu'elle mérite», soulignent ses proches. Pour ceux qui voudraient aider la famille dans ce moment pénible, Magdala Constant, la mère de Melissa, laisse son numéro de compte MCB : 000113534418.