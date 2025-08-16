Afrique: CHAN 2024 - Six Fan Zones à Nairobi pour le match Kenya-Zambie

16 Août 2025
Confederation of African Football (Giza)

Le Comité Local d'Organisation (LOC) du Kenya, en collaboration avec le gouvernement kenyan, a confirmé l'ouverture de six Fan Zones officielles à Nairobi à l'occasion du match décisif du Groupe A opposant le Kenya à la Zambie dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, ce dimanche 17 août.

Le match se jouera au stade de Kasarani à 15h00, heure locale.

Les six Fan Zones officielles seront situées à :

  • Uhuru Park (Centre-ville)
  • Lucky Summer - Ngomongo (derrière le stade de Kasarani)
  • Stade de Dandora
  • Utalii - Stima Club
  • Jacaranda Grounds
  • Kibera DC Grounds

Le gouvernement kenyan, en étroite collaboration avec le Comité Local d'Organisation, la Fédération de Football du Kenya (FKF) et la CAF, a mis en place des mesures renforcées, notamment :

  • Renforcement de la sécurité aux points de contrôle
  • Scan des billets pour authentification
  • Protocoles de détection de billets contrefaits
  • Présence sécuritaire accrue dans et autour des stades

Seuls les spectateurs munis de billets électroniques valides seront autorisés à entrer dans le stade de Kasarani. Les fans sans billet sont encouragés à se rendre dans les Fan Zones.

