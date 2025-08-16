Afrique: CHAN 2024 - Six Fan Zones à Nairobi pour le match Kenya-Zambie

Le Comité Local d'Organisation (LOC) du Kenya, en collaboration avec le gouvernement kenyan, a confirmé l'ouverture de six Fan Zones officielles à Nairobi à l'occasion du match décisif du Groupe A opposant le Kenya à la Zambie dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, ce dimanche 17 août.

Le match se jouera au stade de Kasarani à 15h00, heure locale.

Les six Fan Zones officielles seront situées à :

Uhuru Park (Centre-ville)

Lucky Summer - Ngomongo (derrière le stade de Kasarani)

Stade de Dandora

Utalii - Stima Club

Jacaranda Grounds

Kibera DC Grounds

Le gouvernement kenyan, en étroite collaboration avec le Comité Local d'Organisation, la Fédération de Football du Kenya (FKF) et la CAF, a mis en place des mesures renforcées, notamment :

Renforcement de la sécurité aux points de contrôle

Scan des billets pour authentification

Protocoles de détection de billets contrefaits

Présence sécuritaire accrue dans et autour des stades

Seuls les spectateurs munis de billets électroniques valides seront autorisés à entrer dans le stade de Kasarani. Les fans sans billet sont encouragés à se rendre dans les Fan Zones.