Sénégal: Élimination de l'onchocercose - Le pays est optimiste

Dakar — Le Sénégal espère éliminer l'onchocercose, "d'ici à 2026", si les efforts fournis en matière de lutte contre cette maladie parasitaire sont maintenus, a assuré le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Mbaye, vendredi, à Dakar.

"Le Sénégal a obtenu, en 2022, la confirmation de l'interruption de la transmission et a arrêté les traitements de masse contre l'onchocercose depuis janvier 2023. [Notre pays] s'est donc lancé dans une dynamique d'élimination de cette maladie. Cela veut dire qu'il est possible, si on continue sur cette lancée, d'atteindre l'objectif d'élimination de l'onchocercose, d'ici à 2026", a dit M. Mbaye.

Il prenait part à une projection du documentaire "Fly Collectors", qui est consacré à l'engagement communautaire, à la rigueur scientifique et à la mobilisation nationale ayant permis l'interruption de la transmission de l'onchocercose au Sénégal.

Le film met en relief le rôle important des acteurs communautaires et des agents de santé dans la lutte contre cette maladie.

Le Sénégal a éliminé le trachome, une maladie voisine de l'onchocercose, a rappelé Serigne Mbaye.

L'élimination de la "cécité des rivières" - un nom qui désigne l'onchocercose - nécessite un engagement des plus hautes autorités du pays, le président de la République et le Premier ministre notamment, selon le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

L'onchocercose est l'une des cinq maladies tropicales négligées (MTN) à chimiothérapie préventive que cherche à éliminer le Sénégal, a-t-il rappelé.

"Après plus d'un demi-siècle de lutte contre cette maladie, la situation épidémiologique est relativement maîtrisée dans le monde", a signalé Serigne Mbaye, ajoutant que la Colombie, l'Équateur, le Guatemala, le Mexique et le Niger ont éliminé l'onchocercose.

L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal salue les "énormes progrès" de la lutte contre l'onchocercose en Afrique.

"Ces maladies, malgré leur impact dévastateur, ont longtemps été négligées", a signalé Saeed Hamdan Al Naqbi, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, en parlant des MTN.

En prenant part à la projection du documentaire, il dit avoir remarqué que "la situation est en train de changer, grâce au leadership des pays africains et au soutien des partenaires internationaux".

Saeed Hamdan Al Naqbi salue les "énormes progrès" de la lutte contre l'onchocercose en Afrique.

Les maladies tropicales négligées, dont fait partie la "cécité des rivières", touchent plus de 1 milliard de personnes dans le monde, dont les 40 % se trouvent en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS estime que 57 pays, dont 22 se trouvent en Afrique, ont éliminé au moins une MTN.

Elle affirme que près de 700 millions de personnes n'ont plus besoin d'un traitement contre ces maladies.