Sénégal: Environ 5 000 bovins, 4 000 moutons, 130 chameaux et 2,5 millions de volailles contrôlés lors du Magal

Dakar — La direction régionale de l'élevage et des productions animales de Diourbel (centre) a contrôlé la viande d'environ 5 000 bovins, 4 000 moutons, 2 500 000 volailles, de près de 700 chèvres et de 130 chameaux, lors de la célébration du Magal.

Dans une note parvenue à l'APS, Mame Diarra Ndiaye, la cheffe de cette direction régionale de l'élevage, précise que "5 053 têtes de bovins représentant 788 435 kilos de viande, 4 178 têtes d'ovins correspondant à 62 670 kilos de viande, 664 têtes de caprins équivalant 7 968 kilos de viande, 130 têtes de chameaux représentant 3 700 kilos de viande et 2 500 000 volailles ont été inspectés".

Selon elle, la vérification de la qualité de cette viande s'est déroulée à Touba, où la communauté mouride a célébré l'exil au Gabon du guide Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), mercredi.

Chaque année, les services du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'attèlent au contrôle de ces denrées alimentaires d'origine animale, pour s'assurer que la viande commercialisée et consommée lors du Magal est de bonne qualité.

Le contrôle consiste à identifier ceux qui fournissent la viande consommée lors de cet évènement, en l'occurrence les bouchers et les vendeurs de viande grillée, a expliqué Mame Diarra Ndiaye.

L'inspection est menée avant et après l'abattage des animaux, a précisé Mme Ndiaye.

Selon elle, cette année, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a envoyé à Touba 41 agents, dont 38 inspecteurs, pour le contrôle des abattages.

"Ces agents étaient répartis entre 18 sites, à savoir les [maisons des] grandes familles religieuses, les marchés à bétail, les abattoirs de Mbacké et de Diourbel", a ajouté Mame Diarra Ndiaye.

L'économiste Moubarak Lô estime dans une étude publiée jeudi que 6,5 millions de pèlerins ont pris part au Magal de cette année.