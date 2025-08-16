Sénégal: Des habitants de Nianing réclament la reconstruction du pont de ce village

Nianing — Des habitants de Nianing réclament la reconstruction du pont reliant le hameau de Gandiol au reste de ce village situé dans la commune de Malicounda (ouest).

L'ouvrage s'est effondré à la suite des fortes pluies de ce jeudi.

"C'est une situation très difficile que nous vivons, avec l'effondrement de ce pont qui relie notre hameau au reste du village", a dit Joseph Dieng, un habitant de Gandiol.

Ibrahima Sène, le chef du village de NianingL'effondrement du pont a entraîné l'isolement de ce hameau, selon des habitants du village.

"La mobilité des habitants de Gandiol est fortement réduite", a signalé Ibrahima Sène, le chef du village de Nianing.

"C'est une situation extrêmement difficile pour les populations", s'est-il inquiété, ajoutant : "Il est urgent de construire un pont capable de résister à la quantité d'eau qui passe par là, pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations."

Jean Michel Sène, un habitant de Nianing et directeur général de l'ASER

Les services publics concernés sont en train de se mobiliser pour permettre aux usagers du pont de se déplacer entre Gandiol et le reste du village de Nianing, a assuré Jean Michel Sène, le directeur général de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale.

"Ils vont reconstruire le pont pour permettre aux populations de se déplacer dans la plus grande sécurité", a promis M. Sène, un habitant de Nianing.