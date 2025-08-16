Dakar — Les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords des fleuves Gambie et Sénégal sont invités à observer une vigilance maximale au passage de l'onde de crue, a recommandé, vendredi, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Parallèlement aux diligences que l'Etat aura à entreprendre, les populations riveraines et les porteurs d'activités aux abords des fleuves Gambie et Sénégal sont invités à observer une vigilance maximale au passage de l'onde de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts qui seraient liés au débordement de ces cours d'eau", lit-on dans un communiqué transmis à l'APS.

Le texte explique qu'il est "constaté, au niveau du fleuve Gambie, une montée subite et fulgurante du niveau de l'eau à la station hydrologique de Kédougou, passant ce vendredi à 6,40 m sur une cote d'alerte de 07 mètres".

"Du coté du fleuve Sénégal : au niveau des stations hydrologiques de Bakel et Matam, la tendance haussière est respectivement passée de 8,09 m à 8,29 m pour une cote d'alerte de 10m (Bakel) et de 6,43 m à 6,77 m pour une cote d'alerte de 08 m (Matam)", a-t-il ajouté.

"Cela signifie, selon le communiqué, que si la situation pluvio-orageuse actuelle se poursuit, le seuil critique pourrait être atteint dans les prochaines heures à Kédougou, puis à Matam et Bakel, avec des débordements par endroits, notamment dans les zones basses".

Par ailleurs, le ministère dit assurer un "suivi permanent" de la situation hydrologique des fleuves Sénégal, Gambie et Casamance, à travers les stations hydrométriques installées à cet effet. "Cette surveillance entre dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations", précise le texte.