Tunisie: La Flottille 'Soumoud' partira du pays le 4 septembre pour briser le blocus de Gaza

La Flottille Soumoud s'apprête à lever l'ancre depuis la Tunisie le 4 septembre 2025, en direction de la bande de Gaza, dans une initiative internationale visant à briser le blocus sioniste imposé à la population palestinienne.

L'annonce a été faite ce samedi 16 août par Nabil Chennoufi, membre du comité de coordination de la flottille, lors d'une déclaration à la radio nationale. Il a précisé que cette mission humanitaire regroupera des dizaines de navires et mobilisera des participants venus de 45 pays, en partenariat avec des organisations civiles et humanitaires à travers le monde.

Selon Chennoufi, les préparatifs logistiques et diplomatiques sont en cours, avec une intensification des efforts pour élargir la participation internationale et assurer une coordination rigoureuse avec les partenaires mondiaux. Il a souligné que la mobilisation autour de cette opération symbolique et pacifique prend de l'ampleur, dans un contexte marqué par une recrudescence des violences dans la région.

"Il est temps de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte contre l'oppression. Nous ne renoncerons pas tant que le blocus ne sera pas levé et que l'agression contre Gaza ne prendra fin", a déclaré Chennoufi, ajoutant : "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour défendre la cause palestinienne".

En parallèle, un appel aux dons matériels a été lancé afin de collecter des médicaments, du lait infantile et des compléments nutritionnels destinés aux populations civiles. La liste des produits médicaux requis sera publiée dans les jours à venir sur la page officielle de la Flottille Soumoud, ont précisé les organisateurs.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions internationales de solidarité avec Gaza, alors que les conditions humanitaires dans l'enclave palestinienne restent critiques, en raison d'un blocus prolongé et de frappes militaires récurrentes.