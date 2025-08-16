Tunisie: SNCPA - Après des années d'arrêt, le spécialiste du papier scolaire reprend vie à Kasserine !

L'équipe de maintenance de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) à Kasserine a brillamment réussi à remettre en service plusieurs équipements essentiels, après des années d'inactivité et de négligence. Deux chariots élévateurs et deux camions, hors d'usage depuis longtemps, ont été réparés avec succès, selon un communiqué officiel de la société.

Ce redémarrage constitue une avancée majeure pour renforcer l'efficacité opérationnelle de la SNCPA et faciliter l'ensemble des activités de production et de logistique.

Malgré les contraintes financières sévères qui pèsent sur l'entreprise, la direction a salué la compétence technique et le professionnalisme de ses équipes. Ces dernières ont fait preuve d'un esprit d'initiative remarquable et d'un fort attachement à l'entreprise, démontrant ainsi leur capacité à relever les défis et à assurer la continuité de la production dans un contexte difficile.

Par ailleurs, la SNCPA a achevé, au cours du mois de juillet 2025, la production et la distribution de la totalité des quantités requises de papier destinées à l'impression des manuels scolaires pour l'année scolaire 2025-2026. Cette mission avait été confiée à la société lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2025.

La Présidente-Directrice Générale, Samia Briki, a qualifié cet accomplissement de "performance record et d'événement exceptionnel" dans l'histoire de la société, qui, depuis plusieurs années, peinait à répondre dans les délais aux besoins du secteur scolaire.

Elle a, en outre, souligné que ce succès est le fruit d'un engagement collectif et du travail acharné des équipes, qui ont su surmonter des conditions financières et techniques particulièrement difficiles.