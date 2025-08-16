Tunisie: Ligue 1 / Championnat National - 2e journée - CA - Quelques ajustements...

Les Clubistes, qui entendent accélérer la cadence, ont un handicap historique face à leur bête noire. Côté choix, Sadok Mahmoud est attendu d'entrée.

Le phénomène est statistiquement étrange et handicapant pour le CA avant de jouer à Sousse devant l'Etoile : les Clubistes n'ont pas gagné en championnat depuis la saison 2017-2018 ! Depuis, c'est des victoires ou des nuls pour une Etoile qui devient la bête noire du CA. Et bien que l'Etoile soit passée par des périodes sans, elle a toujours eu une facilité à battre le CA en déplacement même.

Cette saison, l'Etoile n'est pas, jusque-là, en bonne santé avec un petit mercato et un effectif moyen, mais aura sans doute l'avantage historique sur un adversaire mieux nanti sur le papier. Les Clubistes, qui ont gagané in extremis face à l'ASM, ne se portent pas eux aussi bien. C'est une équipe qui n'a pas bien préparé sa saison, Benzarti prend le train en marche.

Les recrues arrivent en retard et seront lancés progressivement. Contre l'Etoile, Benzarti ne jouera pas l'attaque à outrance. Pour un entraîneur devenu plus conservateur qu'avant, et qui sait qu'il n'y aura pas de VAR, ce sera un jeu équilibré et une défense de zone renforcée. Des changements par rapport à samedi dernier ? Ce n'est pas le genre de Benzarti de tourner beaucoup son effectif.

Mais il ajusterait son modèle de jeu tel qu'il l'a fait en fin de match contre l'ASM. Un Ait Malek qui retrouve son poste d'ailier gauche pour apporter de la vitesse et de la percussion, un Khadhraoui à droite à la place d'un moyen Kinzumbi ( qu'est-ce qu'il lui arrive au juste ?) et une place d'entrée pour Sadok Mahmoud dans le rôle de relayeur et créateur de jeu ( chose que Ait Malek ne peut pas faire), c'est l'ajustement attendu. Benzarti a beaucoup insisté lors des séances d'entraînement à jouer plus vite et à attaquer verticalement et éviter de tourner trop la balle en largeur.

L'ESS prenable après sa déroute devant la JSO ? L'entraineur clubiste a averti ses joueurs contre la réaction des Etoilés devant leur public. La défense ne devrait pas changer avec Yefreni, Zaâlouni, Ben Ali et le duo Youssef-Ben Abda. Reste à savoir si Benzarti va conserver Zemzmi et Sghaier en tant que pivots ou non.

Il y aura au moins un des deux d'entrée surtout que Saydou Khan, la nouvelle recrue, n'est pas prêt physiquement à tenir 90', de même que Cherimi (qualification temporaire pour ce match). Pour Zemzmi qui n'arrive pas à rassurer, il y a un substitut prêt : Charfeddine Aoun, la nouvelle recrue.

C'est le seul calibrage à faire pour l'entraîneur clubiste qui misera en attaque sur Chaouat (qui jouera sur un terrain qu'il connaît bien). Un match-repère pour ce début de saison du CA. Une victoire va donner des ailes, et un faux pas va replonger l'équipe dans ses incertitudes.